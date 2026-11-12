Asesinan a policía en Casanare y escalan ataques terroristas en Colombia

Un agente de la fuerza pública fallece en Hato Corozal mientras otras agresiones con drones y secuestros sacuden regiones como Cauca, Valle y La Guajira.

La noche de este miércoles registró una trágica escalada de violencia en el municipio de Hato Corozal, ubicado en el departamento de Casanare. Un policía fue asesinado durante las actividades de registro y control que realizaba en una vía pública de la localidad. Este incidente forma parte de una oleada de ataques terroristas que ha golpeado a diversas comunidades a lo largo del país, marcando un momento de alta tensión para las autoridades y la población civil.

Detalles del ataque mortal en Casanare

La información preliminar indica que el uniformado y un compañero patrullaban en motocicleta cuando fueron recibidos por una lluvia de disparos. El agente identificado como Juan Sebastián Quintero Caldas, de 37 años de edad, perdió la vida en el mismo lugar donde ocurrió la emboscada. Su compañero de patrulla logró ser trasladado a un centro médico, donde permanecía con pronóstico reservado al cierre de esta edición.

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Respuesta oficial y despliegue operativo

El presidente Abelardo de la Espriella declaró en su cuenta de X que se han ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables. Afirmó que cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado, destacando el compromiso de las instituciones para detener la violencia y garantizar la seguridad ciudadana.

Ataques con explosivos en Valle y Cauca

Este mismo día, a las 3:00 de la madrugada, dos sujetos que se desplazaban en moto arrojaron una granada de fragmentación junto a la valla externa de la sede de RCN en Cali. Aunque no hubo lesionados, el hecho se suma a las amenazas previas a medios de comunicación, como la evacuación del canal Caracol en Bogotá por alerta de ataque terrorista. En horas de la mañana, el peaje de Cachimbal en Santander de Quilichao, Cauca, fue atacado con explosivos lanzados desde drones, lo que cerró temporalmente la Vía Panamericana.

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Secuestro de primera dama en La Guajira

A las 6:00 a.m., presuntos integrantes del ELN secuestraron a Nancy Gómez Sánchez, primera dama del municipio guajiro de Uribia. La mujer fue interceptada en cercanías a un gimnasio, encañonada y obligada a subir a una camioneta. Las autoridades ofrecieron 300 millones de pesos en recompensa por información que ayude a ubicarla, mientras que testigos confirmaron los detalles de su captura.

Hostigamiento militar en el sur del país

En el municipio de El Tambo, Cauca, los terroristas hostigaron la subestación de Policía de El Crucero de Pandiguando usando drones con explosivos artesanales y ráfagas de fusil. La agresión no dejó heridos. El atentado en Santander de Quilichao fue atribuido al frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc, evidenciando la dispersión territorial y táctica de los grupos armados organizados en diferentes regiones del país.