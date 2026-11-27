Sebastián León Muñoz, de 21 años, fue hallado muerto en el barrio Las Brisas de Medellín. La víctima estaba en libertad condicional por tráfico de armas, lo que marca la décima muerte violenta en la comuna Castilla en noviembre de 2026.

Las fuerzas de seguridad en Medellín están investigando el asesinato de Sebastián León Muñoz, un joven de 21 años que fue encontrado sin vida en el noroccidente de la ciudad. El hecho ocurrido la noche del jueves 26 de noviembre dejó un saldo trágico en el barrio Las Brisas, ubicado en la comuna Castilla, donde el cuerpo de la víctima presentaba una herida por arma de fuego en el pecho.

Detalles del atentado en Las Brisas

La Policía Nacional recibió la alerta a las 8:19 p. m. a través de la línea de emergencias 123, tras registrar múltiples detonaciones en la zona. Al arribar al lugar, ubicado en la calle 113B con carrera 64BB, los uniformados encontraron a León Muñoz gravemente herido y dos motocicletas abandonadas con placas IFS03F y CKF58F.

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El personal médico del Hospital Pablo Tobón Uribe confirmó el fallecimiento del joven tras evaluar las lesiones. El informe forense indica que la bala impactó a la altura del esternón sin presentar orificio de salida, lo que sugiere un disparo de gran proximidad o con blindamiento deficiente.

Perfil de la víctima y antecedentes penales

Sebastián León Muñoz se encontraba en una situación legal delicada en el momento de su muerte, ya que llevaba apenas dos días de libertad condicional. Los registros judiciales revelan que había sido condenado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en julio de 2024.

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La sentencia inicial imponía un periodo de 54 meses, lo que equivale a cuatro años y seis meses de prisión. Esta circunstancia ha llevado a las autoridades a examinar con mayor profundidad si el crimen estuvo relacionado con su historial penal o con actividades delictivas pendientes.

Testimonios y búsqueda del agresor

Según los primeros testimonios recabados en la escena del crimen, el presunto agresor vestía una camiseta blanca y pantaloneta negra. Tras ejecutar el disparo, el sujeto logró escapar a pie en dirección a la autopista principal, transitando por el sector de Muebles Juventud y la estación de servicio Gazel en La Playita.

Inicialmente, algunas fuentes mencionaron la posibilidad de que se tratara de un intento de hurto, una hipótesis que aún no ha sido confirmada por el Ministerio de Justicia y el Derecho. Las investigaciones continúan para establecer los móviles exactos del homicidio y la identidad del responsable.

Crisis de violencia en la Comuna Castilla

Este caso eleva el número de homicidios en la comuna Castilla a trece en lo corrido del año 2026, representando un aumento de tres casos respecto al mismo periodo del año anterior. Las cifras oficiales presentan discrepancias, con reportes que oscilan entre 221 y 238 asesinatos en Medellín según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia.