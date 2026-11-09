Asesinan a Sergio Álvarez en discoteca de Medellín y detienen a dos presuntos autores

Sergio Álvarez Jiménez murió a tiros en La Cura, discoteca de Medellín. Autoridades capturan a Brandon Borja y Juan Manuel Rivas tras persecución en Comuna 13.

La madrugada del lunes marcó un trágico incidente en la Comuna 13 de Medellín, donde un hombre fue asesinado dentro del recinto nocturno La Cura, ubicado en la intersección de la calle 47A con la carrera 98 en el sector San Javier. La víctima identificada como Sergio Álvarez Jiménez, conductor de 28 años conocido como Mello, sufrió múltiples disparos en la barra del establecimiento, falleciendo en el acto tras ser atacado por un individuo encapuchado que evadió los controles de seguridad iniciales.

Detalles del ataque y fallos de seguridad

Según el reporte policial y las declaraciones de testigos, el agresor logró infiltrarse en el local engañosamente al entregar un destornillador al vigilante cuando el detector de metales emitió una alerta, evitando una segunda revisión exhaustiva. Tras quitarse la capucha con la excusa de dar una vuelta, el sujeto se aproximó a Álvarez Jiménez y le disparó cinco veces, causando la muerte instantánea del conductor. El hecho evidenció una grave brecha en los protocolos de seguridad implementados en La Cura.

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Persecución y captura de dos detenidos

Inmediatamente después de cometer el crimen, el agresor fue interceptado por los presentes en la discoteca, quienes lograron desarmarlo y evitar que escapara con la motocicleta en la que había llegado. Aunque intentó huir montándose en una moto de su cómplice, esta no arrancó y debió desplazarse hacia una tercera bicicleta motorizada tras abandonarla en el sector. Las autoridades, auxiliadas por imágenes de cámaras de seguridad y el testimonio de la comunidad, iniciaron una persecución que culminó con la captura de Brandon Borja Piedrahita, de 24 años, y Juan Manuel Rivas Palacio, de 23 años, ambos residentes en barrios de la comuna.

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Antecedentes penales de los sospechosos

La investigación revela que Brandon Borja Piedrahita posee un historial delictivo significativo que incluye procesos por porte ilegal de armas, extorsión, hurto calificado y secuestro simple. Por otro lado, Juan Manuel Rivas Palacio se encuentra libre de antecedentes penales previos. Durante la operación, las fuerzas del orden incautaron las tres motocicletas vinculadas a la huida y un arma de fuego que fue entregada por los testigos presenciales al sitio de los hechos.

Investigación sobre vínculos criminales

Las autoridades están determinando si este asesinato responde a dinámicas de retaliación entre grupos delincuenciales del sector, considerando que la víctima tenía antecedentes por homicidio registrados desde el 25 de diciembre de 2016. La Fiscalía adelantará las diligencias para establecer la participación exacta de los detenidos y confirmar si existen nexos con la violencia estructural de la Comuna 13. La comunidad espera que las capturas pongan fin a la escalada de violencia en los establecimientos nocturnos de San Javier.