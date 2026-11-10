Asesinan a Shirley Payares en Barranquilla y su expareja es capturado por femicidio

Shirley Patricia Payares Díaz fue asesinada en Barranquilla por su expareja Édgar José Torrenegra Moreno. El hecho eleva a 73 los femicidios en el Atlántico en 2026.

Las autoridades policiales en la ciudad de Barranquilla han confirmado la trágica muerte de Shirley Patricia Payares Díaz, una mujer de 43 años de edad. Este hecho violento ocurrió durante la noche del lunes 9 de noviembre, dejando como balance la pérdida de vida de la víctima y la detención inmediata del principal sospechoso involucrado en la agresión.

Según los reportes oficiales y declaraciones de testigos presenciales, Shirley Patricia Payares Díaz se encontraba transitando por la carrera 6B con calle 33 B, ubicada específicamente en el barrio El Limón de la capital del departamento del Atlántico. En ese momento, fue abordada de manera sorpresiva y violenta por su expareja sentimental, quien tenía la intención de ejecutar el ataque letal contra su antigua pareja.

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El ataque fatal y la detención del agresor

El agresor ha sido identificado plenamente por la Fiscalía y la Policía como Édgar José Torrenegra Moreno, un hombre de 49 años de edad. Según la investigación preliminar, Torrenegra Moreno llegó al lugar portando un arma de fuego y procedió a disparar dos veces directamente en la cabeza de Shirley Patricia Payares Díaz. Los impactos fueron de carácter grave e inmediato, causando la muerte de la mujer en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos, sin que las autoridades pudieran salvar su vida.

Inmediatamente después de atentar contra la vida de su expareja, Édgar José Torrenegra Moreno utilizó el mismo arma de fuego contra sí mismo. Le propinó un disparo en la cabeza, un acto desesperado que dejó como consecuencia que el sujeto sobreviviera al intento de suicidio. Las unidades policiales acudieron al lugar de los hechos y auxiliaron al agresor, trasladándolo de urgencia a un centro asistencial cercano para que recibiera la atención médica necesaria y estuviera estable.

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Investigación de móviles y contexto estadístico

Las autoridades competentes han iniciado un proceso de investigación exhaustivo para esclarecer los móviles exactos de este crimen flagrante. Aunque se trata de una disputa relacionada con una relación sentimental terminada, la Fiscalía está verificando cada detalle de la interacción y la planificación del ataque. El detenido, Édgar José Torrenegra Moreno, se encuentra actualmente en calidad de capturado, a la espera de las medidas judiciales correspondientes y de las diligencias que determinen su responsabilidad penal.

Este crimen no ocurre en el vacío, sino que forma parte de una estadística alarmante en la región. Con la muerte de Shirley Patricia Payares Díaz, el número de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico durante el año 2026 ya alcanza la cifra de 73 víctimas. Esta cifra subraya la gravedad de la violencia de género y la necesidad urgente de estrategias efectivas de prevención y protección para las mujeres en la zona.

Impacto social y seguridad en el barrio El Limón

La comunidad del barrio El Limón y las organizaciones de derechos humanos han manifestado su profunda consternación ante la pérdida de Shirley Patricia Payares Díaz. Este caso sirve como un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan las mujeres que han roto relaciones sentimentales, especialmente cuando existe un historial de violencia o control. Se espera que la sociedad civil y las instituciones trabajen conjuntamente para blindar a las posibles víctimas de femicidios futuros.

La captura de Édgar José Torrenegra Moreno es el primer paso en el camino hacia la justicia para la familia de Shirley Patricia. Sin embargo, la investigación continúa activa para determinar si existen elementos de premeditación o si hubo un incremento en la violencia que no fue detectado a tiempo. Se solicita a la ciudadanía que brinde cualquier información adicional que pueda colaborar con el esclarecimiento total de los hechos que se desarrollaron el 9 de noviembre en Barranquilla.