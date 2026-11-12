Asesinan a Stefany Paola Barraza en Soledad por disputa entre grupos criminales

Las autoridades investigan el asesinato de Stefany Paola Barraza en Soledad, atribuido a una disputa territorial entre Los Costeños y Los Pepes por el control de rentas ilegales en la región del Atlántico.

Las autoridades en Soledad han identificado una disputa entre las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes como la hipótesis principal para el asesinato de Stefany Paola Barraza de la Hoz. El crimen ocurrió el miércoles 11 de noviembre en el barrio Villa Cecilia de esa ciudad. La mujer, de 34 años, fue interceptada mientras salía de una tienda cerca de la Torre del Pescado.

Detalles del ataque en Soledad

Stefany Paola Barraza de la Hoz, conocida con el alias de La Pocha, recibió un impacto de bala en el cuello tras ser atacada por dos hombres en una motocicleta. El parrillero disparó contra ella sin mediar palabra según el reporte policial. Los vecinos del sector la trasladaron rápidamente a la Clínica de la Policía. Allí ingresó sin signos vitales, lo que confirmó su fallecimiento.

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Origen del conflicto armado

La identidad de las dos personas que participaron en el ataque sigue siendo desconocida hasta el momento. No se han realizado capturas ni se ha establecido la identidad de los agresores. Los investigadores analizan si el homicidio está relacionado con un ajuste de cuentas entre Los Costeños y Los Pepes. Estas estructuras mantienen disputas por el control territorial de las rentas criminales en la región.

Víctimas de la violencia armada

Stefany Paola Barraza presuntamente se dedicaba a la comercialización de estupefacientes al servicio del grupo de delincuencia organizada Los Costeños. Esta información fue uno de los primeros elementos recopilados por los investigadores sobre el crimen. La funciónaria también mencionó que algunos homicidios están relacionados con extorsiones y préstamos informales bajo la modalidad de gota a gota.

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Contexto de violencia en el Atlántico

El asesinato de Stefany se conoce en medio de una seguidilla de homicidios de mujeres en Barranquilla y Soledad. El 8 de noviembre, Morelhith Blanco Cisneros de 36 años y su hija de 14 fueron asesinadas en el barrio Terranova II en Soledad. Ese mismo día murió Kelly Johana Villa Gómez de 32 años en los Ángeles. Zadi Edith Barrios Tovar de 44 años falleció en Barranquilla tras quedar en medio de un ataque armado.

Medidas de seguridad implementadas

El lunes 9 de noviembre, Shirley Patricia Payares Díaz de 43 años fue asesinada en el barrio El Limón. Su presunto agresor fue capturado según las primeras versiones. El martes 10 de noviembre, Gina Molina Mercado de 43 años fue baleada en su vivienda. El miércoles 11 de noviembre la Gobernación del Atlántico realizó un consejo de seguridad con enfoque de género para abordar esta crisis de violencia armada.