Asesinan a tendero en Valledupar durante atraco a mano armada

Un comerciante de 39 años fue asesinado por dos delincuentes que lo siguieron hasta su tienda en el barrio Villa Clara. La víctima intentó defenderse, pero fue baleado en la cabeza y el abdomen. La familia exige justicia y la captura de los responsables.

La inseguridad que azota a Valledupar , con atracos a mano armada, cobró la vida de un ciudadano que se dedicaba al comercio. Se trata del tendero Jhon Alexander Rojas Díaz, de 39 años, quien regresaba del Mercado Público a la tienda de víveres y abarrotes de su propiedad cuando fue abordado por dos sujetos motorizados.

Al parecer, estos individuos lo venían siguiendo y al llegar a la carrera 5 con calle 24-25, del barrio Villa Clara, donde tenía su negocio, lo intimidaron con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias, presuntamente un anillo de oro. Este hecho sucedió a tempranas horas de este martes 5 de mayo y de acuerdo con el relato de una familiar del occiso, al percatarse del atraco Rojas Díaz intentó defenderse y su hermana también tuvo la intensión de ayudarlo, pero al ver que eran dos delincuentes armados, se llenaron de temor, hasta que uno de los atracadores le propinó los disparos.

Yo salí a ayudarlo, pero no fue posible, me quedé parada en la reja porque esos hombres estaban armados, enchaquetados y con capuchas en los rostros. A mi hermano sí lo venían siguiendo porque eso se ve en las cámaras de seguridad, ahora nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que capturen a esos delincuentes, contó una hermana del fallecido.

Jhon Alexander fue trasladado de inmediato a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, pero los disparos en la cabeza y abdomen fueron mortales. Tras los hechos, en el barrio llegaron varias patrullas de la Policía Metropolitana y funcionarios de la Sijín para realizar las investigaciones preliminares. Aún no hay capturas





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