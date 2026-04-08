Asesinan a una mujer en Baranoa: la violencia persiste en el municipio

Una mujer de 56 años fue asesinada a balazos en su vivienda en Baranoa, Atlántico, elevando la cifra de homicidios en la región y generando preocupación por la creciente inseguridad. Las autoridades investigan el crimen.

La preocupación crece entre los residentes del municipio de Baranoa , un lugar que ha sido escenario de múltiples y trágicos hechos de violencia. Este miércoles 8 de abril, la situación no hizo más que confirmar esta triste realidad. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, una mujer, identificada preliminarmente como Maribis del Socorro Escobar Gonzales, de 56 años de edad, fue víctima de un ataque armado.

Sicarios a bordo de una motocicleta perpetraron el asesinato, dejando a la comunidad consternada y en alerta. Testigos presenciales relataron que la víctima se encontraba dentro de su hogar, ubicado en el barrio Ciudadela La Paz, cuando los agresores llegaron a la puerta. Solicitaron un hielo, aparentemente con el fin de engañar a la mujer y obtener acceso a su vivienda. Con la confianza que da la vecindad, la señora Escobar fue a la nevera y sacó el hielo, momento en el cual, al girarse, uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. La mujer cayó gravemente herida en la sala de su casa, perdiendo la vida instantáneamente debido a la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, el hielo que ella había preparado para la venta se derretía lentamente en el suelo, un símbolo de la cruel pérdida de la vida y de la fragilidad de la seguridad en la zona. Agentes de la Policía del Atlántico se presentaron en el lugar para llevar a cabo la inspección y el levantamiento del cadáver, iniciando las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. El HERALDO pudo confirmar que la señora Escobar se dedicaba a la costura, elaborando prendas de vestir y vendiendo hielo desde su domicilio, una labor que le permitía subsistir. Este lamentable homicidio eleva la cifra de asesinatos en el 'Corazón Alegre del Atlántico' a 14, un número alarmante que amenaza con seguir creciendo ante la creciente inseguridad que se vive en la región, un claro reflejo de la crisis de seguridad que se vive en la zona. La comunidad clama por medidas urgentes que garanticen la protección y la tranquilidad de sus habitantes, así como la implementación de estrategias efectivas para combatir la delincuencia y la violencia. Las autoridades locales y departamentales enfrentan un desafío crucial en la lucha contra la inseguridad, y la ciudadanía espera respuestas contundentes y soluciones integrales que devuelvan la paz a Baranoa y sus alrededores. La falta de seguridad impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, generando temor, zozobra y desconfianza en las instituciones. Es imperativo que se fortalezca la presencia policial, se mejoren los sistemas de vigilancia y se implementen programas de prevención del delito que involucren a la comunidad. El objetivo es restaurar la confianza y reconstruir el tejido social, promoviendo un ambiente de armonía y convivencia pacífica. La resolución de este caso y la captura de los culpables son pasos esenciales para enviar un mensaje claro a la delincuencia: la impunidad no será tolerada. El compromiso de las autoridades con la seguridad ciudadana debe ser firme y constante, demostrando con acciones concretas que la vida y el bienestar de los habitantes son una prioridad





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