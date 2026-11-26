El auxiliar Juan Alcides Murillo perdió la vida tras un ataque con explosivos en Condoto, Chocó. El presidente Abelardo de la Espriella prometió justicia.

La Policía Nacional de Colombia confirmó la muerte del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino durante un ataque violento con explosivos lanzados desde un dron contra la estación de Policía en Condoto, Chocó. Este incidente ocurrió el jueves 26 de noviembre, un día después de que el joven uniformado hubiera cumplido 19 años de edad, marcando un inicio trágico para su vida adulta en el servicio público.

Detalles del Ataque y Traslado Médico

Murillo Palomino estaba cumpliendo su turno como centinela en el momento exacto en que se registró la explosión. Las lesiones sufridas por el auxiliar fueron de tal magnitud que, tras ser trasladado inicialmente al hospital San José de Condoto, las autoridades sanitarias determinaron que requería atención más especializada. Como resultado, fue remitido a Quibdó, capital del departamento, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

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Reacción del Presidente y Compromiso de Justicia

El presidente Abelardo de la Espriella respondió de manera inmediata a este crimen, condenando fermemente el atentado a través de una publicación en la plataforma X. El mandatario expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de Murillo y aseguró que se desplegarán todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables directos de este acto violento. "Este crimen no quedará impune", declaró el jefe de estado, enfatizando la resolución gubernamental.

Además de la promesa de justicia, de la Espriella dirigió una advertencia directa a los autores del ataque, afirmando con firmeza: "¡LOS VAMOS A ENCONTRAR Y VAN A RESPONDER POR ESTE ASESINATO!". El presidente reiteró que no permitirá que continúen los ataques contra los integrantes de la Fuerza Pública ni las acciones violentas que afectan a la población civil colombiana en general.

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Posición de la Institución Policial

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, también emitió un comunicado oficial lamentando el asesinato del joven uniforme. Barrera Peña reconoció que el ataque con explosivos en Condoto, Chocó, cobró la vida de Murillo y ofreció su respaldo y condolencias a su familia. Subrayó que no olvidarán el sacrificio del auxiliar y que seguirán trabajando incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia.

La institución policial manifestó su total acompañamiento a los familiares, compañeros y seres queridos del joven fallecido. Al mismo tiempo, mantuvo las capacidades operativas desplegadas en la región para establecer quiénes estuvieron detrás de esta acción criminal, garantizando que la investigación avance con prioridad.

Controversia sobre la Política de Paz Total

El incidente también generó pronunciamientos desde sectores retirados de la Fuerza Pública, quienes atribuyen el fortalecimiento de estos grupos armados a la política de paz total del Gobierno anterior. El sargento (r) Orlando Lenis, integrante de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia, señaló que este caso eleva a 100 el número de uniformados asesinados en medio de más de 320 atentados con drones registrados hasta la fecha.

Lenis cuestionó la evolución de esta modalidad de ataque, asegurando que se trata de producto de una "falsa paz total" que permitió que los grupos criminales se fortalecieran, crecieran en sus capacidades y perfeccionaran la técnica de ataque con drones, implementada desde el año 2022. Según su análisis, desde el 2024 esta metodología se ha convertido en algo letal, planteando la pregunta sobre cómo seguir sufriendo las consecuencias de dicha política y solicitando al Gobierno mantener y reforzar las operaciones militares y policiales en zonas de presencia ilegal.