Asesinan al defensor público Steven Portillo Gómez en Manizales, elevando a 67 el número de líderes de derechos humanos muertos en 2026

El defensor públicoSteven Portillo Gómez fue asesinado en Manizales, sumándose a la lista de líderes de derechos humanos vulnerados en el país. Indepaz reporta 67 asesinatos en lo que va de 2026. La Defensoría declaró duelo y exigió justicia urgente. El ataque ocurrió en el barrio La Violeta por parte de hombres en moto. Días antes había recibido amenazas. Autoridades investigan y el Clan del Golfo está presente en la zona.

En un lamentable suceso que enluta a la nación, el defensor público Steven Portillo Gómez fue asesinado en Manizales, convirtiéndose en el líder defensor de derechos humanos número 67 en perder la vida durante el presente año, según informa el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El ataque ocurrió en el barrio La Violeta, durante el primer puente festivo de junio, cuando dos hombres en moto interceptaron a Portillo Gómez y le dispararon. Días antes, el joven defensor había recibido amenazas, aunque se desconoce quién está detrás de ellas y cuál es el motivo exacto.

Este homicidio se suma a otros crímenes recientes que han conmocionado al país, como el asesinato del periodista Cristian Herrera y la voluntaria de la Defensa Civil Adriana Agredo, lo que ha llevado a la Defensoría a declarar duelo institucional y a exigir justicia urgente. Indepaz señaló que en Manizales operan el Clan del Golfo y bandas locales que utilizan la ciudad como lugar de refugio y repliegue, espacio para el desarrollo y administración de economías ilícitas, especialmente el tráfico de estupefacientes y los préstamos informales conocidos como gota a gota.

La Defensoría reiteró que no pueden seguir enfrentando pérdidas en su entidad y en la Defensa Pública, agradeció el trabajo investigativo de la Fiscalía y las autoridades judiciales, e hizo un llamado urgente para priorizar el esclarecimiento del crimen y avanzar con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables. Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, repudió el hecho, expresó solidaridad con la familia y colegas de la Defensoría del Pueblo, y exigió resultados concretos: la captura y sanción de los responsables de este lamentable hecho.

Este nuevo asesinato evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, que ya supera la cifra de sesenta víctimas en lo que va de 2026, y subraya la necesidad de medidas de protección eficaces y de una lucha integral contra las estructuras criminales que operan en diversas regiones del país. Mientras tanto, la sociedad civil y los organismos internacionales observan con preocupación el deterioro de la seguridad para líderes sociales, periodistas y funcionarios públicos que trabajan por la defensa de los derechos fundamentales.

La comunidad de Manizales y del país en general clama por justicia y por acciones concretas que detengan esta ola de violencia que parece no cesar. Las autoridades deben redoblar esfuerzos para investigar no solo este caso, sino todos los asesinatos de defensores, y para desmantelar las redes criminales que amenazan la vida y el trabajo de quienes luchan por un país más justo y en paz.

La Defensoría, en medio del duelo, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, pero también exigió garantías para que su personal pueda ejercer sus funciones sin temor a represalias. Este crimen es una herida más para la democracia colombiana y un recordatorio de la urgencia de proteger a quienes defienden los derechos de los ciudadanos más vulnerables.

La sociedad no puede normalizar estos hechos y debe unirse en un frente común para exigir respuestas claras y sanciones ejemplares. La vida de Steven Portillo Gómez no debe quedar impune, y su muerte debe marcar un antes y un después en la política de protección a defensores de derechos humanos en el país. Las cifras de Indepaz son alarmantes y demuestran que, a pesar de los esfuerzos, la violencia contra líderes sociales continúa en niveles críticos.

Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que dedican su vida a proteger los derechos de los demás. La comunidad internacional también debe seguir atenta a la situación en Colombia y presionar por soluciones efectivas. Mientras tanto, familiares y amigos de Portillo Gómez lamentan su pérdida y recuerdan su dedicación a la causa de los derechos humanos.

Este nuevo crimen genera incertidumbre y temor entre la comunidad de defensores, quienes se preguntan cuántas vidas más se perderán antes de que se implementen medidas reales y efectivas. La justicia debe actuar con rapidez y determinación para capturar a los culpables y desvelar las redes de apoyo que permiten estos ataques.

La sociedad colombiana merece vivir en paz y con respeto a los derechos humanos, y estos asesinatos son un retroceso en la construcción de un país democrático y seguro. La Defensoría y otras organizaciones seguirán alzando la voz para que estos crímenes no queden en el olvido, y para que se honre la memoria de todos los defensores caídos. Es momento de unidad y de acción contundente contra la violencia que busca silenciar a quienes luchan por justicia





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