Asesinan al exbeisbolista Enrique Quiñones en Sinaloa

El exlanzador de los Tomateros de Culiacán, Enrique Quiñones, fue encontrado muerto en Mazatlán. Autoridades investigan el homicidio en un estado con alta violencia.

El exbeisbolista mexicano Enrique Quiñones, conocido por su historia con los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos el sábado 7 de noviembre en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México. El crimen fue confirmado por medios locales que citaron fuentes policiales sobre el incidente fatal. De acuerdo con los primeros informes, Quiñones, de 57 años, fue atacado por sujetos armados mientras se movilizaba por una carretera del municipio de Mazatlán.

Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones desde un vehículo en movimiento y posteriormente escaparon del lugar. El cuerpo del exdeportista quedó tendido junto a su automóvil tras el ataque violento. Según reportes de medios locales, Enrique Quiñones trabajaba actualmente como conductor de una plataforma digital de transporte cuando ocurrió la tragedia.

Also read Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

Detalles de la Investigación Criminal

Tras el ataque, personal de la Fiscalía de Sinaloa llegó al lugar para adelantar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones forenses y penales correspondientes. Entremedio, agentes de la Policía y efectivos del Ejército acordonaron la zona para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de las pruebas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del homicidio, ni sobre la identidad de los responsables o la existencia de personas detenidas. La Fiscalía ha mantenido un perfil bajo en las declaraciones oficiales para proteger la integridad de la investigación en curso.

Advertisement

Trayectoria Histórica en el Beisbol

Enrique Quiñones dejó una marca imborrable en la historia de los Tomateros de Culiacán por una actuación que permanece entre los momentos destacados de la institución. El 21 de noviembre de 2000, el lanzador consiguió el primer juego sin hit ni carrera en la historia del equipo, durante un encuentro frente a los Águilas de Mexicali. Esta hazaña lo convirtió en una figura recordada por los seguidores del conjunto sinaloense.

Además de su paso por los Tomateros, Enrique Quiñones también participó en la Liga Mexicana de Béisbol y continuó vinculado al deporte como entrenador de lanzadores durante la temporada 2014-2015. Su asesinato generó consternación por tratarse de una figura reconocida del beisbol mexicano, cuya trayectoria estuvo ligada a uno de los equipos más representativos de Sinaloa.

Contexto de Violencia en Sinaloa

El homicidio ocurre en medio de la prolongada crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. Estos grupos enfrentados operan dentro del Cartel de Sinaloa tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

Aunque los primeros enfrentamientos se concentraron en Culiacán, la violencia se extendió progresivamente a otros municipios del estado, entre ellos Mazatlán. En esta zona se han registrado homicidios, desapariciones, ataques armados y operativos con decomisos de armas y explosivos. La situación ha persistido pese a los operativos de las autoridades y al refuerzo de la presencia de tropas federales en la región.

Advertisement

Por ahora, las autoridades no han establecido si el asesinato de Enrique Quiñones tiene alguna relación con la disputa entre las organizaciones criminales que operan en Sinaloa. Las investigaciones continúan activas para esclarecer los hechos y dar justicia a la víctima y su familia.