Asesinan al periodista colombiano Cristian Herrera en Cúcuta y se reaviva la alarma por la seguridad de la prensa

El periodista Cristian Herrera, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción en la frontera colombo-venezolana, fue asesinado a tiros en Cúcuta. Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación para esclarecer los hechos y proteger a los comunicadores.

El asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera en Cúcuta ha desatado una ola de condenas y alertas sobre la peligrosa situación que enfrentan los comunicadores en el país, especialmente en zonas fronterizas.

Herrera, de 48 años, fue tiroteado el sábado en el barrio Quinta Oriental por un individuo en motocicleta que huyó tras dispararle. Aunque recibió medidas de protección, el periodista había denunciado previamente amenazas debido a su labor investigativa. Su trayectoria, centrada en temas judiciales, conflicto armado, corrupción y la compleja dinámica de la frontera con Venezuela, le valió reconocimientos como el Premio Colprensa y el Premio Orlando Sierra al Coraje Periodístico.

Recientemente había publicado investigaciones sobre extinción de dominio y figuras políticas de Norte de Santander, lo que aumenta las sospechas sobre un posible vínculo entre su trabajo y el crimen. Organizaciones como la FLIP, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la CIDH y la Defensoría del Pueblo exigieron una investigación exhaustiva que identifique tanto a los autores materiales como a los determinadores, recordando al Estado su obligación de garantizar la seguridad de los periodistas.

Este hecho se suma a otros asesinatos recientes en la región, como el de Jaime Vásquez en Cúcuta en 2024, evidenciando un patrón de violencia contra quienes informan sobre corrupción y abusos en zonas de alta conflictividad





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