Asesinan al periodista colombiano Cristian Herrera en Cúcuta

Cristian Herrera, miembro del consejo directivo de la FLIP, fue asesinado a balazos en la ciudad fronteriza de Cúcuta. El periodista había denunciado corrupción y crimen organizado, y contaba con medidas de protección gubernamentales que no impidieron su muerte.

El periodista colombiano Cristian Herrera , quien formaba parte del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa ( FLIP ), fue asesinado el sábado en la ciudad de Cúcuta , ubicada en la frontera con Venezuela.

Herrera recibió varios impactos de bala cuando se encontraba en la vía pública y falleció mientras era trasladado a un centro asistencial, según reportaron medios locales. Este crimen se suma a la alarmante ola de violencia que azota a Colombia, donde al menos 170 periodistas han sido asesinados desde 1977, de acuerdo con cifras de la FLIP y otras organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el asesinato a través de un comunicado publicado en la red social X, señalando que la violencia vuelve a golpear al periodismo en el país. La entidad destacó que Herrera dedicó su trabajo a informar sobre temas como la impunidad, el crimen organizado, la corrupción y la crítica situación en la región del Catatumbo, una zona limítrofe con Venezuela que ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El periodista ya había sido víctima de amenazas previas y contaba con medidas de protección gubernamentales, pero estas no lograron evitar su homicidio, lamentó la Defensoría. La FLIP, por su parte, expresó su indignación mediante la misma red social, recordando que Herrera había denunciado recientemente actos de corrupción y problemas de orden público en Cúcuta.

Este asesinato ocurre en un contexto de crisis de seguridad que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro, a dos meses de que concluya su mandato de cuatro años y en medio de frustradas negociaciones de paz con diversos grupos armados. En las últimas semanas se han registrado atentados, masacres de civiles y ataques contra la fuerza pública, lo que evidencia la persistente violencia que padece Colombia y el grave riesgo al que se enfrentan los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción





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