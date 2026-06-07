Asesinan al periodista Cristian Herrera en Cúcuta, Colombia

El periodista Cristian Herrera fue asesinado a tiros en Cúcuta, Norte de Santander, mientras se dirigía con su familia a casa de su suegra. Con 50 años y 25 de carrera en periodismo judicial, había denunciado amenazas. Su muerte genera rechazo nacional e internacional.

Colombia vuelve a estar de luto por el asesinato de un periodista. A menos de un mes del crimen de Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, el comunicador Cristian Herrera fue asesinado a tiros en Cúcuta , Norte de Santander, cuando se dirigía en compañía de su familia a la casa de su suegra.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sicario en moto le disparó en el barrio Quinta Oriental. Herrera, de 50 años, había dedicado al menos 25 años al periodismo judicial en la región, labor que le generó amenazas y presiones constantes. En septiembre de 2024, publicó en redes sociales un mensaje en el que lamentaba que el periodismo investigativo agoniza en Norte de Santander, ya que no se puede indagar sin ser víctima de amenazas o presiones.

Su muerte ha provocado una ola de rechazo de organizaciones nacionales e internacionales, así como de sus colegas. El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, recibió la noticia con gran tristeza y frustración, y calificó a Herrera como amigo, funcionario de la Alcaldía y comunicador reconocido. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita la identificación, ubicación y captura de los responsables.

Grupos criminales han tenido una expansión territorial del 36% y fortalecieron sus capacidades en un 87%, según informes de seguridad. La Defensoría del Pueblo señaló que el caso evidencia las graves condiciones de riesgo en que ejercen su labor los periodistas en distintas regiones del país, especialmente quienes cubren conflicto armado, economías ilícitas y crimen organizado. Informar sobre estas realidades cumple una función esencial para la democracia y para las comunidades, indicó el organismo.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su dolor por el asesinato y recordó que cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, el periodismo y la democracia. Herrera había tenido que exiliarse en 2024, y en los últimos cuatro años, otros ocho periodistas han sido asesinados y 380 reportaron agresiones de grupos armados.

El director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, insistió en que el periodismo en las regiones está sometido a grandes presiones y que muchos comunicadores cumplen con su labor pese a amenazas y dificultades. Desde Noticias RCN, su director, José Manuel Acevedo, recalcó que esto no puede seguir ocurriendo en Colombia y exigió protección por parte del Estado para los periodistas que ejercen con mayor vulnerabilidad.

El crimen de Cristian Herrera se suma a una larga lista de asesinatos de comunicadores en el país, donde la libertad de prensa enfrenta serios desafíos. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables, mientras la comunidad periodística clama por justicia y medidas efectivas de protección





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