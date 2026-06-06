Asesinan en Cúcuta al periodista judicial Cristian Herrera en ataque sicarial

El periodista Cristian Herrera fue atacado por un sicario en motocicleta en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Las autoridades cuentan con videos de seguridad que muestran al homicida. El comunicador, reconocido por su trabajo en La Opinión y la Alcaldía, falleció en el hospital. Se activó plan candado para capturar al responsable.

El comunicador Cristian Herrera , periodista judicial de amplio reconocimiento en Cúcuta , fue asesinado por un sicario el sábado 6 de junio de 2026 en el barrio Quinta Oriental de la capital nortesantandereana.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando Herrera llegaba en compañía de familiares a bordo de una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un hombre en motocicleta negra se acercó al periodista, quien se disponía a descender del vehículo, y le disparó en repetidas ocasiones, principalmente a la cabeza. A pesar de ser trasladado al hospital Erasmo Meoz, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades, incluida la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cúcuta, ya tienen en su poder los videos que muestran el rostro del homicida y su ruta de escape, los cuales están siendo analizados para identificarlo. El CTI acordonó la escena para recoger pruebas balísticas y testimonios.

La muerte de Cristian Herrera, de 50 años, con más de dos décadas de experiencia en el diario La Opinión y actual asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, ha generado una ola de repudio en el gremio periodístico y entre organizaciones de derechos humanos. Sus colegas y familiares exigen justicia y que el caso no caiga en la impunidad, recordando que su labor periodística lo había enfrentado a dinámicas de conflicto urbano, bandas criminales y narcotráfico en la zona fronteriza.

En respuesta, las autoridades locales anunciaron un consejo extraordinario de seguridad para ofrecer una recompensa económica por información que conduzca a la captura del autor material, mientras la Policía Nacional implementa un "plan candado" en las principales vías de salida de la ciudad para impedir la huida del sospechoso. Este crimen reaviva la preocupación por la seguridad de los periodistas en Colombia, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales.

Herrera se destacó por sus investigaciones sobre el orden público y la criminalidad en Cúcuta, un territorio históricamente disputado por carteles y estructuras paramilitares. Su asesinato, perpetrado a plena luz del día y en un sector residencial cercano a una universidad, evidencia la audacia de los agresores y la necesidad de mecanismos de protección más efectivos.

La Unidad Nacional de Protección, que le había asignado vehículo, no pudo evitar el ataque, lo que ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad para comunicadores en riesgo. A nivel nacional, el gobierno ha sido instado a fortalecer las garantías para el ejercicio periodístico y a actuar con celeridad en la investigación.

Mientras tanto, la comunidad de Cúcuta y el Observatorio de Derechos Humanos han llamado a vigilar el proceso judicial para asegurar que se llegue a los responsables tanto materiales como intelectuales. El caso ha sido priorizado por la Fiscalía y se espera que en los próximos días se avance en la identificación del Sicario captado en video





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