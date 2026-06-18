Asesinan en México a una colombiana de 21 años que viajó para encontrarse con su novio

Una mujer colombiana de 21 años fue asesinada en el sector de Tepito, Ciudad de México, junto a su novio, un hombre de 45 años también colombiano con antecedentes penales. La joven había viajado dos días antes para reunirse con él, quien le había ofrecido un negocio. Las autoridades investigan el móvil del crimen mientras la familia busca recursos para repatriar el cuerpo.

Una joven colombiana de 21 años, identificada como Alba Lucía Castañeda Torres, fue asesinada en el sector de Tepito , Ciudad de México , junto a su novio, Iván Nieto Luque, de 45 años, también colombiano.

El ataque ocurrió cuando se desplazaban en un vehículo y fueron interceptados por sujetos en moto que les dispararon. Ambos fallecieron en el lugar. La víctima había viajado a México dos días antes para encontrarse con su pareja, a quien conoció virtualmente hace dos años. Según su padre, José Castañeda, ella trabajaba en un call center en Bogotá y el hombre le prometió ponerle un negocio en la capital mexicana.

La familia ahora enfrenta el reto de repatriar el cuerpo, ya que los costos superan los 20 millones de pesos colombianos. Las autoridades mexicanas investigan el crimen y han revelado que el hombre tenía antecedentes penales en Colombia por hurto, porte ilegal de armas y falsedad documental. El caso ocurre en un contexto de miles de colombianos que asisten al Mundial 2026 en México, pero esta tragedia empaña la celebración.

La policía revisa cámaras de seguridad y analiza los contactos de la pareja para determinar los móviles del ataque. La comunidad colombiana en el país azteca está consternada y los familiares piden ayuda para cubrir los gastos funerarios y de repatriación. La fiscalía mexicana no descarta que el homicidio esté relacionado con actividades ilícitas del hombre, mientras que la Cancillería colombiana ha ofrecido asistencia consular a la familia.

Este hecho resalta los riesgos que enfrentan algunos migrantes en el extranjero, especialmente en zonas de alta inseguridad como Tepito. La joven, oriunda de Bogotá, dejó a sus padres y hermanos en una situación económica vulnerable. El novio llevaba varios meses residiendo en México y, al parecer, llevaba una vida discreta pero con un pasado judicial en Colombia. Las autoridades de ambos países cooperan en la investigación.

Hasta ahora no hay capturas, pero se buscan a los responsables. La familia pide justicia y lamenta la pérdida de una joven con un futuro por delante. Este crimen ha generado alertas entre la diáspora colombiana en México, que pide mayor protección. Los medios locales reportan que el vehículo quedó en medio de la vía, evidenciando la brutalidad del ataque.

La policía ha acordonado la zona y recoge evidencias. La comunidad de Tepito, conocida por ser un barrio popular y de alta actividad comercial, se ha visto conmocionada por el suceso. Las autoridades deben determinar si fue un ajuste de cuentas, un robo o un crimen pasional. La investigación continúa en curso





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia México Asesinato Tepito Ciudad De México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Momento en que un camión atropelló a una mujer durante una caravana política en CundinamarcaUna mujer permanece en estado delicado tras ser atropellada por un camión durante una caravana política.

Read more »

Una cartagenera encuentra estabilidad laboral en Ciudad de MéxicoUna mujer de Cartagena que trabaja en una empresa de logística en Ciudad de México describe su experiencia de vida, oportunidades laborales, costos de servicios, educación, salud y transporte en la capital mexicana.

Read more »

Grupo Firme rompe récord histórico en México y consolida una exitosa gira por ColombiaGrupo Firme sigue haciendo historia con una gira récord en Colombia y 11 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de México, una marca inédita para el regi...

Read more »

Ciudad de México vive una fiesta mundialista que atrae a miles de extranjerosLa Ciudad de México vive una auténtica fiesta mundialista. Más de 500.000 visitantes extranjeros llegaron en la primera semana del torneo, impulsando una celebración que combina fútbol, cultura y turismo.

Read more »