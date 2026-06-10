Asesinato de alias La Mona, expareja del jefe de Los Costeños, en Barranquilla

Un video muestra el momento en que sicarios asesinan a alias La Mona, quien recibió siete disparos. La mujer tenía antecedentes judiciales y era señalada de integrar el entorno de la banda criminal Los Costeños.

En un hecho que ha conmocionado a la ciudad de Barranquilla , un video de seguridad captó el momento exacto en que sicarios acabaron con la vida de alias La Mona, expareja de alias Castor, cabecilla de la banda criminal Los Costeños .

El ataque ocurrió en el conjunto residencial Horizonte Villa Campestre, en Puerto Colombia, Atlántico, cuando la mujer se disponía a abordar una camioneta de placas RGT684 que estaba estacionada en el parqueadero. Las imágenes, difundidas por las autoridades, muestran a la víctima caminando distraídamente hacia el vehículo mientras miraba su teléfono celular.

De repente, un hombre vestido con ropa oscura se aproxima corriendo desde el lado opuesto y, sin mediar palabra, extrae un arma de fuego y le dispara en múltiples ocasiones. La mujer cae al instante mientras el sicario huye del lugar. Según el reporte forense, alias La Mona recibió siete impactos de bala en regiones vitales como las áreas frontal, temporal y occipital del cráneo, así como en la espalda, lo que le causó la muerte casi de inmediato.

Los vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias, pero cuando los paramédicos llegaron, ya no había signos vitales. La escena fue acordonada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, que inició las investigaciones correspondientes. La mujer asesinada, cuya identidad oficial no ha sido revelada por las autoridades, registraba cuatro anotaciones judiciales por delitos que incluyen concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y homicidio.

Las autoridades la señalaban como parte del círculo íntimo de alias Castor, líder de la organización criminal Los Costeños, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Desde su celda, Castor habría manifestado que ya tiene identificados a los sicarios que perpetraron el crimen, aunque no ha proporcionado detalles a la Policía. Se cree que el móvil del asesinato estaría relacionado con disputas internas dentro de la banda o con ajustes de cuentas por delaciones.

Aliás La Mona era conocida en el entorno delincuencial por su participación en actividades de extorsión y sicariato, y su muerte ha generado incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes temen que se desate una nueva ola de violencia. El homicidio de alias La Mona no es un hecho aislado en la región Caribe colombiana. Durante el mismo fin de semana, se registraron dos masacres en el municipio de Soledad, Atlántico, que dejaron un saldo de seis personas asesinadas.

Estos hechos estarían vinculados a la disputa que sostienen Los Costeños con otras bandas criminales por el control del microtráfico y las rutas del narcotráfico. Las autoridades han desplegado un dispositivo de seguridad reforzado en Barranquilla y su área metropolitana, incluyendo patrullajes en los barrios más conflictivos y puntos de control.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del crimen de alias La Mona. Asimismo, se han realizado allanamientos en varias viviendas del conjunto residencial donde ocurrió el ataque, pero hasta el momento no se reportan capturas.

La comunidad permanece consternada y exige justicia, mientras que los líderes sociales hacen un llamado al Gobierno para que implemente medidas de prevención de la violencia. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato





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