El ataque con drones contra la estación de policía en Condoto, Chocó, dejó muerto al auxiliar Juan Alcides Murillo y herido a un subintendente. El presidente ordenó despliegue de la Fuerza Pública.

Un ataque armado utilizando artefactos aéreos no tripulados contra la estación de policía ubicada en el municipio de Condoto, departamento del Chocó, resultó en la muerte del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino durante la mañana del jueves 26 de noviembre. El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 a. m. y también dejó con síntomas de aturdimiento a un subintendente de la fuerza pública, evidenciando la violencia creciente en la región.

Muerte y herido en ataque aéreo

El auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino falleció en el lugar o como consecuencia directa de las lesiones sufridas durante la agresión con drones. Un subintendente, identificado por su rango dentro del cuerpo de policía, también resultó herido, reportando aturdimiento como síntoma principal del impacto de los artefactos. La gravedad de las bajas humaniza la estadística y subraya el costo humano de estos enfrentamientos asimétricos que afectan directamente a los funcionarios encargados del orden público en zonas estratégicas.

Also read Asesinato de David José Escudero Quintero en Galapa vinculado a conflicto entre bandas

Respuesta del presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella emitió un comunicado condenando con absoluta firmeza el acto violento, clasificándolo explícitamente como un ataque terrorista dirigido contra la institución policial. Tras confirmar la identidad de la víctima fallecida, el mandatario expresó sus condolencias oficiales tanto a la familia del auxiliar Murillo Palomino como a sus compañeros de uniforme. Su declaración pública buscó reafirmar el apoyo estatal a la seguridad nacional y honrar la memoria del funcionario caído en cumplimiento de su deber.

Despliegue de la Fuerza Pública

En respuesta inmediata a la crisis de seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la zona de Condoto. La misión asignada a las unidades móviles es identificar, rastrear y capturar a los responsables directos e indirectos del lanzamiento de los drones letales. Esta operación de seguridad busca desarticular las redes operativas que permiten la ejecución de este tipo de ataques sofisticados en territorios vulnerables.

Advertisement

Advertencias de seguridad pública

Ante la ola de violencia, el ejecutivo advirtió a la ciudadanía que no tolerará que continúen atacando a la fuerza pública ni sembrando terror entre los colombianos. Como medida de precaución inmediata, se instó a la población local a evitar salir innecesariamente a las calles mientras se atiende la situación de seguridad y se consolidan las operaciones de control territorial. Esta restricción busca proteger a los civiles que podrían quedar expuestos a incidentes secundarios durante las maniobras de seguridad.

Frecuencia de ataques con drones en la región

La agresión en Condoto se conoció menos de 12 horas después de que ocurriera un incidente similar en otra estación de policía del departamento, lo que aumenta la preocupación de las autoridades por la frecuencia con la que estos artefactos están siendo utilizados. Esta repetitividad indica una escalada táctica en las operaciones criminales, que ya incluyen el lanzamiento de granadas desde drones, como se observó previamente en una iglesia de Dagua dirigida contra la estación de policía local. La coordinacióntemporal de estos eventos sugiere un incremento en la capacidad operativa de los grupos armados ilegales en la región del Pacífico colombiano.