La muerte de David José Escudero Quintero, exconvicto de 12 días de prisión, se investiga como ajuste de cuentas entre la banda Los Costeños y Los del Freseo en Galapa.

Las autoridades en Galapa, Atlántico, confirmaron la identidad de David José Escudero Quintero como la persona hallada sin vida en la vereda Las Margaritas. La víctima fue descubierta por transeúntes que notaron un cuerpo sobre la vegetación en este sector del municipio.

David José Escudero Quintero llevaba desaparecido desde el martes hasta que su cadáver fue localizado el miércoles. Al revisar su expediente en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio (SPOA), se determinó que el hombre había salido de prisión apenas doce días antes de su fallecimiento.

Also read Halla cuerpo de ex recluso vinculado a Los Costeños en Galapa, Atlántico

Detalles forenses y heridas de bala

La inspección ocular del cuerpo reveló múltiples heridas de bala infligidas por armas de fuego. Estas lesiones mortales constituyen el punto central de la investigación preliminar para determinar la causa y el contexto exacto de la muerte.

Historial criminal y pertenencia a banda

Las bases de datos del SPOA indican que David José Escudero Quintero tenía varias anotaciones judiciales previas. Entre sus cargos se incluyen delitos de concierto para delinquir agravado por extorsión y porte ilegal de arma de fuego.

Advertisement

Se ha informado que la víctima formaba parte de la organización criminal Los Costeños, liderada por el alias Castor. David José Escudero Quintero era conocido por los alias 26 o Diego y funcionaría como lugarteniente de Castor, aunque las autoridades están verificando este estatus.

Presunto enfrentamiento con Los del Freseo

La teoría principal sugiere que el asesinato resultó de un enfrentamiento con la banda criminal Los del Freseo. Se cree que este grupo emboscó a la víctima con el propósito específico de causarle la muerte.

Hasta el momento, las fuerzas del orden mantienen una línea investigativa activa. No se ha emitido una hipótesis definitiva sobre los detalles del hecho, pero se continúa con el esclarecimiento completo del caso.