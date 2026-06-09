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Asesinato de ex pareja sentimental de 'Castor' en La Guajira

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Asesinato de ex pareja sentimental de 'Castor' en La Guajira
AsesinatoLa GuajiraCastor
📆6/9/2026 11:19 PM
📰elheraldoco
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La muerte de alias La Mona, ex pareja sentimental de 'Castor', fue registrada en un video. Las autoridades realizaron acciones de prevención, control y disuasión que llevaron a la captura de 28 personas y la emisión de 227 comparendos.

En un video se registró el momento en que alias La Mona , ex pareja sentimental de ' Castor ', fue asesinada en un conjunto residencial. La muerte ocurrió en un contexto de intensas acciones de prevención, control y disuasión realizadas por las autoridades.

Como resultado de estas acciones, se capturaron 28 personas por diferentes delitos y se emitieron 227 comparendos. Además, se desplegó un dispositivo de acompañamiento y control en los principales corredores viales del departamento de La Guajira. Se instalaron puntos estratégicos de prevención y control donde los uniformados realizaron supervisión de velocidad, verificación de documentación, inspección de vehículos y actividades de promoción del cumplimiento de las normas de tránsito y la prevención de siniestros viales.

Estas acciones también contribuyeron a la disminución de la mortalidad infantil y materna en el departamento de La Guajira y La Guajira, así como la recuperación de motocicletas y vehículos, lo que afectó significativamente las actividades de estructuras delincuenciales que operan en la región. En total, 21.220 vehículos ingresaron a La Guajira y 20.689 salieron del territorio guajiro.

También se destacaron las infracciones relacionadas con el irrespeto a la autoridad y el incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

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Asesinato La Guajira Castor Mona Prevención Del Crimen

 

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