Asesinato de ex pareja sentimental de 'Castor' en La Guajira

La muerte de alias La Mona, ex pareja sentimental de 'Castor', fue registrada en un video. Las autoridades realizaron acciones de prevención, control y disuasión que llevaron a la captura de 28 personas y la emisión de 227 comparendos.

En un video se registró el momento en que alias La Mona , ex pareja sentimental de ' Castor ', fue asesinada en un conjunto residencial. La muerte ocurrió en un contexto de intensas acciones de prevención, control y disuasión realizadas por las autoridades.

Como resultado de estas acciones, se capturaron 28 personas por diferentes delitos y se emitieron 227 comparendos. Además, se desplegó un dispositivo de acompañamiento y control en los principales corredores viales del departamento de La Guajira. Se instalaron puntos estratégicos de prevención y control donde los uniformados realizaron supervisión de velocidad, verificación de documentación, inspección de vehículos y actividades de promoción del cumplimiento de las normas de tránsito y la prevención de siniestros viales.

Estas acciones también contribuyeron a la disminución de la mortalidad infantil y materna en el departamento de La Guajira y La Guajira, así como la recuperación de motocicletas y vehículos, lo que afectó significativamente las actividades de estructuras delincuenciales que operan en la región. En total, 21.220 vehículos ingresaron a La Guajira y 20.689 salieron del territorio guajiro.

También se destacaron las infracciones relacionadas con el irrespeto a la autoridad y el incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana





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