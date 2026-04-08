Asesinato de Ganadero en Envigado: Policía Busca a los Responsables

Un ganadero fue asesinado en Envigado, Antioquia, tras ser atacado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alta gama. Las autoridades investigan el crimen y buscan a los responsables.

Un trágico suceso sacudió el barrio Alcalá, en Envigado , Antioquia , cuando un reconocido ganadero fue asesinado a plena luz del día. Los hechos, que ocurrieron alrededor de las 12:30 del mediodía en la calle 37 sur con carrera 45B, dejaron consternada a la comunidad y generaron una rápida respuesta de las autoridades.

Según testimonios presenciales, los autores del crimen se desplazaban en una motocicleta de alta gama, una Ducati, y tras perpetrar el ataque, escaparon a toda velocidad por las calles de este municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá. La víctima, identificada como Henry Ocampo Suaza, de 55 años, oriundo de Génova, Quindío, y dedicado a la ganadería en Villavicencio, Meta, fue impactado por los disparos mientras se disponía a bajar de su camioneta. El cuerpo del ganadero quedó tendido en el lugar, frente a la mirada atónita y horrorizada de su hija, quien presenció el atroz asesinato.\Las primeras investigaciones apuntan a que el ganadero se había detenido, en compañía de su hija, para solucionar un problema con un electrodoméstico que había presentado fallas. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se trasladaron inmediatamente al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias judiciales pertinentes, incluyendo el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas. La Policía Nacional, por su parte, se encuentra en un intenso operativo de rastreo de la motocicleta de alta gama utilizada en el crimen, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. Ricardo Vásquez González, secretario de Seguridad de Envigado, ofreció detalles sobre la investigación en curso, confirmando que la víctima, proveniente del sector El Tesoro en Medellín, había sido seguida por varios vehículos, incluyendo una motocicleta y un automóvil. Según el secretario, el sicario aprovechó el momento en que el ganadero se bajó de su vehículo para atacarlo.\La investigación ha revelado que la motocicleta utilizada en el asesinato fue abandonada en la calle 30 de Medellín, lo que sugiere una posible ruta de escape y un intento de los criminales por dificultar la labor de las autoridades. Las fuerzas de seguridad se encuentran analizando minuciosamente todos los elementos recolectados en la escena del crimen, incluyendo testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y cualquier otra evidencia relevante. El objetivo principal es reconstruir paso a paso los eventos que llevaron al asesinato, identificar a todos los involucrados, determinar los posibles motivos del crimen y finalmente, llevar a los responsables ante la justicia. Este lamentable suceso ha generado gran preocupación entre los habitantes de Envigado y ha puesto de manifiesto la importancia de reforzar la seguridad en la zona y combatir la criminalidad que afecta a la comunidad. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de los ciudadanos





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