Asesinato de ganadero en Envigado: ¿Venganza por el zar de las esmeraldas?

Autoridades investigan el asesinato de un ganadero en Envigado, Antioquia, y exploran posibles conexiones con el asesinato del zar de las esmeraldas, Jesús Hernando Sánchez Sierra, ocurrido un año antes. Las pistas incluyen una moto Ducati y un casco encontrados en Medellín. Se investigan propiedades y movimientos financieros de la víctima.

Un casco y una motocicleta Ducati de alta gama, hallados abandonados en una calle de Medellín, constituyen las únicas pistas con las que cuentan las autoridades de Antioquia hasta el momento para dar con el paradero de dos sicarios que acabaron con la vida de un influyente ganadero en Envigado , el pasado miércoles.

Según los informes preliminares, la víctima, quien se desplazaba en una camioneta de lujo por el barrio Alcalá de dicho municipio, fue interceptada al descender de su vehículo en compañía de una de sus hijas. El ganadero fue identificado como Henry Ocampo Suaza, de 55 años y oriundo de Génova, Quindío. Las investigaciones, reveladas por EL TIEMPO, sugieren que los sicarios podrían haber estado siguiendo al ganadero desde la zona de El Tesoro, en El Poblado. La investigación periodística ha revelado que Ocampo no solo era un ganadero reconocido, sino que mantenía una estrecha relación con Jesús Hernando Sánchez Sierra, el otrora poderoso zar de las esmeraldas, quien fue asesinado por un francotirador el 6 de abril de 2025. Fuentes cercanas a la zona esmeraldera de Boyacá informaron a EL TIEMPO que 'el señor Ocampo era el mejor amigo de Jesús Hernando'.\La coincidencia temporal ha despertado la atención de los investigadores, ya que el asesinato de Ocampo ocurrió exactamente un año después del homicidio de Sánchez. Por esta razón, se está evaluando la posible conexión entre ambos crímenes. Un investigador declaró a EL TIEMPO: 'Se teme que se trate de una venganza. Primero fue asesinado Juan Sebastián Aguilar, alias 'Pedro Pechuga', quien era otra de las personas de confianza de Hernando Sánchez, y ahora, el señor Henry Ocampo, su mejor amigo'. Las autoridades se encuentran investigando los posibles motivos detrás del asesinato, así como analizando las propiedades, movimientos financieros y negocios del ganadero. (Puede consultar todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO aquí) EL TIEMPO ha indagado y descubierto que el ganadero tenía a su nombre una propiedad llamada El Deseo, ubicada en Cartagena (Bolívar); un apartamento en el norte de Bogotá; otra propiedad en la urbanización Tamaca El Rodadero, en Santa Marta (Magdalena); y los terrenos El Canalete y El Encanto el Desencanto, en Puerto López (Cauca). Este caso ha generado gran conmoción en la región, especialmente por la relevancia de la víctima y la similitud con otros asesinatos relacionados.\La Unidad Investigativa continúa profundizando en las pesquisas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodean este crimen. Se están revisando las relaciones del ganadero, tanto personales como profesionales, para identificar posibles sospechosos y determinar las causas que llevaron a este asesinato. La búsqueda de los responsables es una prioridad para las autoridades, quienes han desplegado todos sus recursos para dar con su paradero. La investigación también se enfoca en verificar si existen amenazas previas o conflictos que pudieran haber motivado el ataque. La colaboración ciudadana es fundamental en este proceso, por lo que se ha solicitado cualquier información que pueda ser relevante para la investigación. La comunidad de Envigado y las zonas aledañas se mantienen a la expectativa de los avances en el caso, esperando que se haga justicia y se esclarezcan todos los detalles de este trágico suceso. Las autoridades han manifestado su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias y garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia. La investigación se presenta como un desafío para las autoridades, quienes enfrentan la complejidad de un crimen con posibles vínculos con actividades ilícitas y figuras de poder. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO sigue de cerca el caso, reportando los avances y manteniéndose al tanto de las novedades que surjan





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