Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias Coletas, enlace entre narcotráfico colombiano y gallego, muere en Madrid tras ser baleado por una posible deuda. Detalles de su historia y la investigación en curso.

La muerte de Gonzalo Germán Sánchez Rey, conocido criminalmente bajo el alias "Coletas", ha sido confirmada tras el tiroteo ocurrido en Madrid. El colombiano de 53 años, considerado una figura clave en las operaciones de narcotráfico entre Colombia y Galicia, falleció en el hospital a donde fue trasladado en estado crítico. Su deceso se produjo horas después de recibir disparos en un garaje subterráneo del barrio de Valdebebas.

Mecanismo del ataque y hallazgos en Valdebebas

Los hechos violentos tuvieron lugar la víspera del martes en un estacionamiento subterráneo ubicado en Valdebebas. Las fuentes próximas a la investigación indicaron que la víctima recibió al menos un impacto de bala en la cabeza durante el enfrentamiento. La Policía Nacional accedió rápidamente a la escena y, según sus informes iniciales, encontró dos armas de fuego en el lugar donde se desarrolló el ataque.

Also read Atentado en Madrid involucra a narcotraficante colombiano Germán Sánchez Rey

Tras ser atendido por servicios médicos, Gonzalo Germán Sánchez fue trasladado a un centro hospitalario para recibir tratamiento de urgencia. Sin embargo, su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que finalmente derivó en su fallecimiento. Esta secuencia de eventos marca el cierre de un ciclo de violencia vinculado a las disputas internas de las redes criminales que operan en la región.

Motivación por deuda y antecedentes penales

Las primeras pesquisas policiales sugieren que el móvil del asesinato podría estar relacionado con una deuda que la víctima no habría saldado. Esta posible razón económica apunta a un ajuste de cuentas típico de los conflictos en el mundo del crimen organizado. La Policía Nacional continúa trabajando intensamente para identificar y localizar a los autores materiales del tiroteo que terminó con la vida de Sánchez Rey.

Advertisement

La trayectoria criminal de "Coletas" está documentada ampliamente en los registros judiciales. En 2018, fue detenido en Madrid en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos. Esta acción legal se originaba por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en el año 2009. Su captura fue un hito importante en la lucha contra el tráfico de drogas a nivel internacional.

Anteriormente, el tribunal le impuso una condena de ocho años de cárcel en España, considerando la atenuante de arrepentimiento tardío. No obstante, el Tribunal Supremo redujo posteriormente esa sentencia a siete años de prisión. Estas decisiones judiciales reflejan la complejidad del proceso legal que acompañó su permanencia en territorio español antes de su reciente deceso.

Impacto en las redes de narcotráfico y siguiente investigación

El fallecimiento de Gonzalo Germán Sánchez Rey representa un hecho de alto impacto en el panorama del narcotráfico que conecta a Colombia con Galicia. Su rol como uno de los principales enlaces entre estas organizaciones ha generado preguntas sobre cómo afectará su ausencia a las operaciones actuales. La incertidumbre sobre quién sucederá en su posición podría desestabilizar temporalmente algunas rutas establecidas.

La investigación continua de la Policía Nacional es crucial para desmantelar cualquier estructura que intente llenar el vacío de poder dejado por Sánchez. Se espera que los hallazgos del garaje de Valdebebas proporcionen pistas vitales sobre la identidad de los asesinos. La comunidad internacional seguirá de cerca los desarrollos de este caso dada la conexión directa con redes globales de distribución de cocaína.

Advertisement

Este evento reitera la persistente violencia asociada a la gestión de deudas y territorios en el comercio ilegal de estupefacientes. La cooperación entre las autoridades españolas y extranjeras seguirá siendo un pilar fundamental para intentar reducir la influencia de estos grupos. La atención se centra ahora en la resolución del caso por parte de la justicia española y el impacto geopolítico en las rutas del Atlántico.