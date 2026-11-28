Un hombre fue asesinado en el barrio Rebolo de Barranquilla. La víctima tenía antecedentes y la policía investiga la disputa entre Los Pepes y Los del Freseo.

En la tarde del viernes 6 de junio, alrededor de las 18:01 horas, se registró un grave incidente de violencia armada en el barrio Rebolo de la ciudad de Barranquilla. El suceso dejó como saldo la muerte de un hombre, quien fue identificado oficialmente por las autoridades como Jaminson José Ramírez Julio, de 31 años de edad.

Detalles del ataque en el barrio Rebolo

Las primeras informaciones indican que la víctima se encontraba ubicada en las afueras de su propia vivienda cuando fue sorprendida por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Estos individuos mostraron un arma de fuego y procedieron a disparar contra Jaminson José Ramírez Julio en repetidas oportunidades, lo que resultó fatal. El reporte policial describe que el ocupante de la parte trasera de la moto fue quien ejecutó los disparos contra el hombre.

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La investigación preliminar realizada por la Policía Nacional confirma la naturaleza del ataque y el método utilizado por los agresores. Se establece que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse ni de huir del lugar, ya que el ataque fue súbito y violento. Las autoridades mantienen el área del crimen bajo investigación para asegurar la recolección de evidencias y rastrear la ruta de escape de los presuntos responsables del hecho.

Vínculos con grupos delictivos en la ciudad

Las autoridades policiales han señalado que en la zona tiene injerencia criminal el grupo delictivo organizado (GDO) conocido como "Los Pepes". Sin embargo, existe una contradicción en la información proporcionada por la comunidad local, la cual apunta hacia otro sector armado. Según fuentes vecinales, la víctima estaba siendo amenazada previamente por integrantes del grupo criminal "Los del Freseo".

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Esta discrepancia entre las versiones oficiales y las testimonios locales sugiere una compleja dinámica de poder o una disputa territorial entre las facciones criminales que operan en el sector. Mientras la policía destaca la presencia de "Los Pepes", la información comunitaria vincula directamente a "Los del Freseo" con las amenazas previas sufridas por Jaminson José Ramírez Julio, lo que podría indicar un conflicto directo por el control de la zona.

Antecedentes judiciales de la víctima

La Policía Nacional de Colombia proporcionó detalles sobre el historial legal de Jaminson José Ramírez Julio, revelando que era conocido en el sector como expendedor de estupefacientes. Este perfil público de la víctima es un factor clave para entender el contexto del crimen y las posibles motivaciones detrás del ataque. Las autoridades han confirmado que el occiso contaba con tres (3) anotaciones judiciales vigentes a su nombre.

Estas anotaciones judiciales se refieren específicamente a los delitos de porte ilegal de armas de fuego o municiones, así como al tráfico de estupefacientes. La presencia de antecedentes penales por delitos graves relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas fortalece la hipótesis de que el asesinato está vinculado a actividades ilícitas en lugar de ser un delito pasional o aleatorio. La policía utiliza esta información para afinar su investigación sobre las redes criminales involucradas.

Identificación del presunto sicario

Sobre la identidad de quien habría ejecutado el crimen, la Mebar ha señalado que el presunto sicario sería identificado como Gerson David Guzmán Cueto. Se le atribuye su pertenencia al grupo criminal "Los del Freseo", lo que alinea con la información proporcionada inicialmente por la comunidad local. Esta identificación es un paso crucial para la investigación, ya que permite enfocar los esfuerzos en la captura de un individuo específico y la desarticulación de su red operativa.

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La confirmación de los nombres de los implicados, tanto la víctima como el presunto agresor, facilita el trabajo de los cuerpos de seguridad para cruzar bases de datos y establecer conexiones con otros hechos delictivos en la región. La justicia colombiana continúa con las diligencias para procesar legalmente a los responsables y garantizar que el caso sea resuelto conforme a la ley, priorizando la seguridad de los ciudadanos en el barrio Rebolo.