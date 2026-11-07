Asesinato de Juan Camilo López en Copacabana por deudas con pagadiarios

La policía investiga la muerte de Juan Camilo López Mejía en Copacabana. Se considera que las deudas con préstamos de usura fueron el detonante del sicariato.

La investigación forense y policial en el municipio antioqueño de Copacabana ha establecido que el asesinato de Juan Camilo López Mejía, de 23 años de edad, fue motivado principalmente por deudas pendientes contraídas con prestamistas informales. El joven, conocido en su entorno comunitario como Ojitos y dedicado al comercio de chorizos, fue víctima de un ataque violento ejecutado por sicarios que operaban a bordo de motocicletas.

Detalles del ataque en La Asunción

El crimen ocurrió exactamente a las 10:00 de la noche del viernes pasado en la intersección de la carrera 56 con la calle 54, dentro del barrio La Asunción. Este sector se ubica en la zona central de Copacabana, un municipio perteneciente al área metropolitana del norte de Medellín. Según las declaraciones de testigos presenciales, la víctima se encontraba sentada en un andén cuando dos individuos llegaron a la escena montados en una motocicleta.

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Uno de los agresores desembarcó de la moto, se aproximó directamente a Juan Camilo López y desenfundó un arma de fuego. A pesar de que el joven intentó huir para salvar su vida, los sicarios lograron interceptarlo y dispararle seis veces. La rapidez del ataque y la superioridad numérica y vehicular de los atacantes impidieron cualquier resistencia efectiva por parte de la víctima.

Hipótesis de las deudas de usura

Los informes oficiales de la Fiscalía y la Policía Nacional señalan que una de las hipótesis centrales del caso vincula el crimen con incumplimientos de pagos en el sistema de préstamos conocido como gota a gota . Esta modalidad financiera ilegal, liderada frecuentemente por organizaciones delincuenciales, ofrece dinero a personas con prohibición de acceso al sistema bancario tradicional, cobrando intereses que alcanzan hasta el 20 por ciento.

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Las autoridades no descartan la participación de estructuras criminales del municipio, pero el móvil de cobro de deudas tiene un peso significativo en la investigación. Los pagadiarios utilizan métodos de presión extrema ante la morosidad, que incluyen desde amenazas y la incautación de bienes hasta el uso de la violencia letal para recuperar sus capitales invertidos.

Perfil forense del homicidio

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial del cadáver en el sitio del crimen. El examen reveló que Juan Camilo López recibió tres impactos de bala en el costado izquierdo de la cara, dos en la espalda y el proyectil restante en la nuca. La cantidad y ubicación de las heridas indicaron que la muerte fue inmediata, ocurriendo antes de que las autoridades llegaran a la zona.

Los perpetradores huyeron del lugar con dirección desconocida tras asegurar el cumplimiento del hito criminal. El joven falleció en el andén donde habitualmente se ubicaba para ejercer su actividad comercial, convirtiéndose en otro caso más de violencia extrema en la región que destaca la gravedad de la infiltración criminal en la economía informal.

Expansión del modelo criminal en Latinoamérica

El modelo de negocio ilegal del gota a gota tiene su origen principal en Medellín, aunque se ha expandido significativamente a través de las operaciones de organizaciones criminales antioqueñas. Esta práctica ha trascendido las fronteras nacionales y se ha instalado en varios países de América Latina, creando una red transnacional de préstamos usureros.

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Actualmente, se documenta la presencia de estas operaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Honduras, México, Paraguay y Uruguay. La normalización de estas prácticas financieras ilegales representa un desafío constante para las autoridades judiciales y de seguridad, ya que genera un ciclo de violencia recurrente que afecta a los sectores más vulnerables de la población.