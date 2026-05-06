Asesinato de lideresa comunitaria Sandra Nogales conmociona a Bello y reaviva el debate sobre la protección de líderes sociales

La lideresa comunitaria Sandra Nogales fue asesinada en un ataque en el barrio Las Vegas de Bello, Valle de Aburrá. Su esposo resultó herido. La Alcaldía de Bello condenó el crimen y exigió justicia, reafirmando su compromiso con la protección de los líderes sociales. Las autoridades investigan los motivos del atentado.

Minuto30.com . - La violencia vuelve a ensombrecer el liderazgo social en el Valle de Aburrá. En la tarde de este martes, la lideresa comunitaria Sandra Nogales fue asesinada en un violento ataque ocurrido en el barrio Las Vegas, ubicado en la Comuna 10 del municipio de Bello .

Durante el trágico suceso, el esposo de la lideresa también resultó herido y actualmente se encuentra hospitalizado, recibiendo atención médica. La administración municipal de Bello reaccionó con firmeza ante este crimen. A través de un comunicado oficial, expresó su más enérgico rechazo al homicidio y envió un mensaje de solidaridad a la familia, amigos y a la comunidad que Sandra servía con dedicación y coraje.

La Alcaldía hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales para que actúen con rapidez y determinen la identidad de los responsables: 'Este crimen es inaceptable y exigimos a las autoridades de investigación actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia', señaló la administración en su pronunciamiento. El asesinato de Sandra Nogales ha dejado una profunda herida en el tejido social de Bello.

Ante esta situación, la administración local reafirmó su compromiso con la protección de los líderes y lideresas comunitarias del municipio. Indicaron que seguirán colaborando estrechamente con la Fuerza Pública y las instituciones pertinentes para implementar esquemas de seguridad que garanticen la vida de quienes se dedican al servicio de las comunidades.

'Cada vida perdida es una pérdida irreparable para nuestra ciudad, y nos reafirma en el compromiso de seguir trabajando por un Bello más seguro y en paz', concluyó el comunicado oficial. Mientras tanto, las autoridades continúan con la recolección de pruebas en el lugar del crimen para determinar los motivos de este atentado





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