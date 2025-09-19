Asesinato de Shantal: Consternación y Llamado a la Justicia por la Muerte de Líder Trans en Barranquilla

La comunidad LGBTIQ+ de Barranquilla lamenta el asesinato de Shantal, reconocida líder trans. Caribe Afirmativo denuncia la violencia y exige justicia y medidas de protección para las mujeres trans.

La Corporación Caribe Afirmativo , organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas Lgbtiq+ en la región Caribe colombiana, ha confirmado el fallecimiento de Shantal, una destacada mujer trans que dejó su huella como reina popular del Carnaval Gay de Rebolo y como líder cultural. La noticia ha sumido en luto a la comunidad, resaltando una vez más la vulnerabilidad a la que están expuestas las personas trans frente a la violencia.

El comunicado de Caribe Afirmativo, emitido en las últimas horas, detalló que Shantal permaneció hospitalizada en cuidados intensivos durante varios días después de ser brutalmente atacada con objetos contundentes entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Las graves lesiones sufridas comprometieron su integridad física y finalmente le causaron la muerte durante el fin de semana. \El crimen ha generado una profunda consternación en la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad de Barranquilla y sus alrededores, no solo por la violencia directa contra Shantal, sino también por la preocupante falta de visibilización y la insuficiente respuesta institucional ante estos actos. Líderes sociales y activistas de la región han manifestado su preocupación por el creciente clima de inseguridad y las amenazas que sufren las mujeres trans, especialmente en sectores como la calle 38 con Murillo y las inmediaciones del Instituto Nacional de Educación Media (INEM) de Soledad, donde se han reportado casos de extorsión y hostigamiento. Esta situación evidencia la necesidad urgente de implementar medidas de protección más efectivas y de fortalecer las políticas de prevención de la violencia basada en prejuicios. \El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha informado que este asesinato representa el caso número 54 documentado en lo que va del año en Colombia, y el tercero registrado en el departamento del Atlántico. La organización ha advertido sobre la existencia de un subregistro de estos crímenes, lo cual dificulta la comprensión real de la magnitud de la violencia dirigida contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Caribe Afirmativo ha hecho un llamado a la Fiscalía Seccional del Atlántico para que realice una investigación exhaustiva y expedita del caso, siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva 006 de 2023, que exige la aplicación de enfoques diferenciales en la investigación de delitos motivados por prejuicio. Adicionalmente, la organización instó a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Alcaldía de Soledad a adoptar medidas urgentes para la protección de las mujeres trans, reforzar las políticas de prevención de la violencia por prejuicio y garantizar entornos seguros para esta población vulnerable. Según la información preliminar, Shantal fue golpeada con objetos contundentes, lo cual refuerza la hipótesis de un crimen motivado por la intolerancia y el odio





