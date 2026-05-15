Asesinato del empresario Jesús Carrillo Olier en Cartagena

Un ataque sicarial en la Avenida Crisanto Luque terminó con la vida del empresario Jesús Carrillo Olier, quien falleció horas después de ser baleado.

La ciudad de Cartagena se encuentra sumida en el dolor y la consternación tras el brutal asesinato del reconocido empresario Jesús Carrillo Olier, un hombre de 64 años cuya vida fue truncada violentamente en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en la mañana del jueves 14 de mayo, aproximadamente a las 7:30, cuando la víctima se disponía a iniciar su jornada laboral. El escenario del crimen fue la Avenida Crisanto Luque, específicamente en el acceso al barrio Juan XXIII, una zona que en ese momento transitaba con el flujo habitual de personas que se dirigen a sus empleos.

El ataque, ejecutado con una precisión aterradora, dejó al empresario gravemente herido, desencadenando una serie de eventos que culminaron en su fallecimiento horas más tarde. El crimen quedó registrado detalladamente en las cámaras de seguridad de la zona, proporcionando una evidencia visual cruda del modus operandi utilizado por los sicarios. En las imágenes se puede observar el momento exacto en que Carrillo Olier llega a su oficina, situada en las proximidades de las instalaciones de TCC.

Al descender, se posiciona frente a un lujoso vehículo campero de color oscuro. Es en este instante cuando aparece el agresor, quien intentaba pasar inadvertido ocultándose detrás de la carrocería de la camioneta. El sicario, con el rostro cubierto por un tapaboca para evitar ser identificado, aguardaba el momento oportuno para actuar.

Las grabaciones muestran que, antes del ataque, el empresario caminaba delante del vehículo y realizaba un movimiento que parecía ser el lanzamiento de algún objeto hacia la parte trasera de un furgón estacionado a un costado. Mientras Jesús consultaba brevemente su teléfono celular, el pistolero extrajo rápidamente el arma de la pretina de su pantalón y disparó dos veces contra él, provocando que el hombre cayera desplomado en el pavimento.

Inmediatamente después de ejecutar los disparos, el criminal huyó del lugar a bordo de una motocicleta que lo esperaba para facilitar su escape. Tras el ataque, Carrillo Olier fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde el equipo médico luchó intensamente por salvar su vida. Los reportes oficiales indicaron inicialmente que el empresario había recibido un impacto en el brazo y que un segundo proyectil le había rozado la cabeza.

Debido a esto, se mantuvo una pequeña esperanza de recuperación durante las primeras horas. Sin embargo, la gravedad de las lesiones internas era mayor de lo previsto. A medida que pasaban las horas, se hizo evidente que uno de los proyectiles había causado daños severos en órganos internos, complicando su estado hemodinámico. Después de casi doce horas de agonía y cuidados intensivos, el empresario falleció la noche del mismo jueves, dejando un vacío irreparable en su familia y amigos.

La noticia de su muerte generó una ola de tristeza y solidaridad en las redes sociales, donde antiguos colegas y amistades cercanas publicaron mensajes desgarradores. Muchos lo describieron como un gran ser humano y un hermano, resaltando sus cualidades personales y su trayectoria profesional en la ciudad. Estos tributos digitales reflejan no solo el cariño que sentían por él, sino también el miedo creciente que percibe la ciudadanía ante la ola de violencia que azota a la región.

La pérdida de una figura prominente como Carrillo Olier pone de relieve la vulnerabilidad de los ciudadanos, incluso de aquellos que se mueven en sectores empresariales, frente a la acción del crimen organizado. Actualmente, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del sicario y sus cómplices.

El análisis de los videos de seguridad y la recolección de testimonios en la Avenida Crisanto Luque son piezas clave para desentrañar los motivos detrás de este crimen y determinar si se trató de un ajuste de cuentas o un acto de extorsión. La comunidad cartagenera exige respuestas y un incremento en las medidas de seguridad urbana, pues el hecho de que un asesinato ocurra a plena luz del día y en una zona transitada envía un mensaje alarmante sobre la falta de control territorial.

El caso de Jesús Carrillo Olier se suma a la preocupante estadística de homicidios en la ciudad, recordándonos que la paz y la seguridad siguen siendo metas pendientes para el bienestar de todos los habitantes de Cartagena





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