Asesinato del exalcalde de Cubarral Rogers Mauricio Devia Escobar en el Meta

El exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña en el departamento del Meta fue víctima de un ataque armado mientras se desplazaba por una zona rural.

El departamento del Meta se encuentra sumido en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar , quien se desempeñó como alcalde del municipio de Cubarral .

El hecho ocurrió en circunstancias violentas mientras la víctima se desplazaba en una motocicleta por una zona rural de dicha localidad. Según los informes preliminares, el exmandatario fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego contra él sin darle oportunidad de reacción.

Este crimen ha generado una profunda conmoción no solo en su círculo familiar y social, sino también en el ámbito político regional, dada la trayectoria de Devia Escobar como servidor público y su reciente vinculación con proyectos de liderazgo político en la zona. Además de su pasado como administrador municipal, Rogers Mauricio Devia Escobar cumplía un rol fundamental como el coordinador del equipo de trabajo para el departamento del Meta en la campaña liderada por el reconocido abogado Abelardo De La Espriella.

Esta función lo ponía en el centro de la actividad política del territorio, coordinando estrategias y enlaces con diversos sectores sociales para fortalecer la representación ciudadana. La noticia fue confirmada por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la mencionada campaña, quien lamentó profundamente la pérdida de un hombre comprometido con el desarrollo de su región.

El ataque pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de los líderes políticos en las zonas rurales de Colombia, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza constante para quienes intentan ejercer un liderazgo civil o político en pro de sus comunidades. Este lamentable suceso se enmarca en un contexto de seguridad complejo en el Meta, donde los ataques contra exfuncionarios y líderes comunitarios han sido una constante que preocupa a los organismos de derechos humanos y a la opinión pública.

La modalidad del ataque, el uso de motocicletas para ejecutar crímenes rápidos y la ubicación en zonas rurales, sugieren una planificación previa por parte de los agresores, quienes conocían los movimientos de la víctima. La comunidad de Cubarral exige que las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, inicien investigaciones exhaustivas para dar con los responsables materiales e intelectuales de este homicidio.

Es imperativo que se determine si el móvil del crimen estaba relacionado con su actividad política actual, su gestión pasada como alcalde o si se trató de un hecho aislado derivado de otras dinámicas criminales de la zona. La pérdida de Rogers Mauricio Devia Escobar deja un vacío significativo en la estructura organizativa de la campaña en el Meta y un sentimiento de impotencia en sus allegados.

El asesinato de figuras públicas en regiones apartadas actúa como un mecanismo de intimidación que busca silenciar la participación política y debilitar el tejido social de los municipios. El llamado ahora es a fortalecer las garantías de seguridad para todos aquellos que trabajan por la transformación de sus territorios, evitando que el miedo se convierta en el principal motor de la vida pública.

Se espera que el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales implementen medidas preventivas más efectivas para evitar que se repitan tragedias similares que truncan proyectos de vida y afectan la estabilidad democrática de la nación. La justicia deberá actuar con celeridad para evitar que este crimen quede en la impunidad, enviando un mensaje claro de que la violencia no es el camino para resolver conflictos ni para imponer agendas políticas en el campo colombiano





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