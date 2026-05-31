Asesinato en Cali: Policía investiga muerte de joven de 26 años

La Policía de Cali está investigando la muerte de una joven de 26 años que fue hallada en un costal en el barrio La Rivera. El caso es investigado por el CTI de Fiscalía y se busca precisar versiones sobre una pareja sentimental y su paradero.

La Policía de Cali está investigando la muerte de una joven de 26 años que fue hallada en un costal en el barrio La Rivera.

El caso es investigado por el CTI de Fiscalía y se busca precisar versiones sobre una pareja sentimental y su paradero. El padre de la víctima dijo que antes de su desaparición le había enviado una serie de mensajes tranquilizadores, pero que nunca llegó a casa. La Personería distrital de Santiago de Cali expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación por el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda.

El Ministerio Público ha asegurado que continuará vigilante para que el caso no quede en la impunidad y que se brinden todas las garantías a las víctimas y sus familias





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