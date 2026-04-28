Asesinato en La Sierrita: Investigan posible conexión con microtráfico

Un hombre de 37 años fue asesinado a tiros en el barrio La Sierrita de Barranquilla. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con disputas por el control del microtráfico en la zona y el consumo de sustancias alucinógenas por parte de la víctima.

Un trágico incidente sacudió el barrio La Sierrita , en la localidad Metropolitana de Barranquilla , la noche del lunes 27 de abril, cuando Andrés Herrera Elles, un hombre de 37 años, perdió la vida a causa de heridas de bala.

El suceso, que ha movilizado a las autoridades locales, ocurrió aproximadamente a las 7:20 p. m. en la intersección de la calle 54 con la carrera 3E. Testigos presenciales relatan que Herrera Elles se encontraba caminando por la vía pública cuando fue abordado por un individuo que, sin previo aviso, abrió fuego en su contra. El atacante, según las descripciones, se acercó a pie y disparó repetidamente antes de darse a la fuga, dejando a la víctima tendida en el suelo con heridas de gravedad.

A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, Herrera Elles falleció en el lugar debido a la severidad de las lesiones sufridas. La escena del crimen fue acordonada inmediatamente por agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. El análisis forense reveló que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, lo que sugiere un ataque deliberado y con intención de causar daño letal.

La recolección de evidencia en el sitio del crimen permitió a los investigadores recuperar dos vainillas de calibre 45, las cuales están siendo sometidas a análisis balístico para determinar si están relacionadas con otros hechos delictivos en la zona. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el homicidio podría estar vinculado a las disputas por el control territorial del microtráfico que se desarrollan en el barrio La Sierrita y sus alrededores.

La presencia de puntos de venta de estupefacientes en las cercanías del lugar donde ocurrió el crimen ha llevado a las autoridades a considerar esta hipótesis como una de las más probables. Se sabe que la zona ha sido escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos delictivos que buscan controlar el mercado ilegal de drogas.

Además, las investigaciones revelaron que la víctima, según declaraciones de sus familiares, era un consumidor habitual de sustancias alucinógenas. Durante la inspección del cuerpo, se encontraron elementos asociados al consumo de estas sustancias, lo que podría indicar una posible conexión entre su adicción y el motivo del ataque.

Sin embargo, las autoridades no descartan otras posibilidades y continúan investigando a fondo para esclarecer todos los detalles del caso. La complejidad de la situación exige un análisis exhaustivo de todas las pruebas y testimonios disponibles para identificar al responsable o a los responsables del crimen. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha desplegado un amplio operativo en el barrio La Sierrita para reforzar la seguridad y prevenir nuevos incidentes.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación se ha sumado a las investigaciones, aportando su experiencia y recursos técnicos para esclarecer el crimen. Peritos especializados están realizando entrevistas a testigos, familiares y vecinos del sector, con el objetivo de recopilar información relevante que pueda conducir a la identificación del agresor.

Asimismo, se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para rastrear los movimientos del sospechoso antes, durante y después del ataque. La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de la investigación, por lo que las autoridades han solicitado a cualquier persona que tenga información sobre el crimen que se ponga en contacto con las líneas de denuncia confidencial.

Se espera que en los próximos días se obtengan nuevos avances en la investigación que permitan dar con el paradero del responsable y llevarlo ante la justicia. Este trágico suceso ha generado consternación en la comunidad de Barranquilla, que exige a las autoridades tomar medidas más drásticas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de sus habitantes.

La lucha contra el microtráfico y el consumo de drogas es un desafío constante que requiere de un enfoque integral y coordinado entre las diferentes instituciones del Estado. La memoria de Andrés Herrera Elles será recordada por sus seres queridos, quienes esperan que se haga justicia y que su muerte no quede impune





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