Asesinato en Malambo: sicario acaba con la vida de mototaxista frente a su novia

Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos por un sicario con tapabocas mientras visitaba a su novia en el barrio Cristo Rey de Malambo. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas vinculado a la banda Los Pepes.

Mientras tanto, el cuerpo de Walter David Carroll Guerrero fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla, donde se le practicará la necropsia de rigor.

La comunidad del barrio Cristo Rey se encuentra consternada por la violencia que azota la zona, donde los homicidios por sicariato se han vuelto frecuentes. Los vecinos exigen mayor presencia policial y medidas de seguridad que prevengan nuevos actos delictivos. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier información que pueda conducir a la captura del asesino.

De momento, no se han reportado detenidos y el caso sigue siendo investigado por la Sijín de la Policía Nacional. Este nuevo hecho de sangre se suma a la ola de criminalidad que afecta a Malambo y a toda el área metropolitana de Barranquilla, donde las bandas delincuenciales disputan el control del microtráfico y otros delitos





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