Asesinato en Suba: sicariato contra familiar de empresario cárnico en Bogotá

José Víctor Rojas González, de 35 años, fue asesinado a tiros en un establecimiento comercial en Suba, Bogotá. El crimen estaría relacionado con una serie de ataques contra una familia de comerciantes del sector cárnico, incluido un atentado previo contra Yahir Ruiz Rojas en Usaquén. Las autoridades investigan posibles retaliaciones por disputas económicas.

Un hombre identificado como José Víctor Rojas González, de 35 años, fue asesinado en la mañana del 26 de mayo de 2026 en el barrio Ciudad Jardín Norte, localidad de Suba, en Bogotá .

El crimen ocurrió dentro de un establecimiento comercial y es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación como un posible caso de sicariato relacionado con una serie de ataques violentos contra una misma familia de comerciantes del sector cárnico. Las autoridades analizan vínculos con el atentado registrado el pasado 13 de abril en Usaquén contra Yahir Ruiz Rojas, empresario y propietario de Carnes Frigomontreal.

Según la información recopilada, la víctima era familiar de Ruiz Rojas, quien sobrevivió a un ataque armado en el barrio Barrancas. El homicidio se produjo en el establecimiento Fruvcampo, ubicado en la carrera 59 con calle 130A-32. Un hombre armado ingresó al local y disparó repetidamente contra Rojas González mientras realizaba sus labores. El comerciante falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Testigos señalaron que, tras los disparos, varias personas buscaron refugio y minutos después vieron el cuerpo tendido frente al negocio, generando temor entre trabajadores, clientes y residentes. Los responsables escaparon, al parecer en motocicleta, aprovechando la confusión. La investigación del homicidio en Suba está vinculada al atentado del 13 de abril en Usaquén contra Yahir Ruiz Rojas, en el que seis personas resultaron heridas, incluido un menor.

En ese hecho, las cámaras de seguridad mostraron a tres hombres actuando coordinadamente: uno disparó directamente al empresario mientras otros dos cubrían la operación. Ruiz Rojas portaba un arma de fuego y usaba chaleco antibalas al momento del ataque, y descendía de un vehículo blindado. Las autoridades manejan ingresos del comerciante cercanos a los 1.000 millones de pesos y analizan su entorno familiar, financiero y comercial en busca de posibles disputas económicas o retaliaciones.

Con el asesinato de José Víctor Rojas González, suman más de cuatro personas asesinadas en el mismo entorno familiar, lo que mantiene en alerta a los organismos de seguridad. Las hipótesis preliminares apuntan a una cadena de retaliaciones por conflictos familiares y disputas económicas, posiblemente relacionadas con altas sumas de dinero aseguradas.

La Sijín y la Fiscalía adelantan la recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad en Ciudad Jardín Norte, estudios balísticos, cruce de información entre ambos hechos, identificación de rutas de escape y posibles responsables. Se busca determinar si los ataques corresponden a una misma estructura criminal o a retaliaciones dentro del ámbito familiar y comercial.

Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Suba y en el sector cárnico de Bogotá, donde la violencia entre familias comerciantes ha escalado en los últimos años. Las autoridades han intensificado la vigilancia en la zona y ofrecen recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.

Mientras tanto, los allegados de la víctima exigen justicia y solicitan a la Fiscalía esclarecer los hechos para evitar más víctimas en esta cadena de violencia que parece no tener fin





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Bogotá Sicariato Familia Cárnica Retaliación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esta es la identidad del carnicero del clan Rojas asesinado en el norte de Bogotá; es dueño de local en Suba donde fue acribilladoEL TIEMPO reveló que es primo de Yahir Ruiz Rojas, otro carnicero que fue baleado hace un mes en Usaquén.

Read more »

Sicarios en moto acabaron con la vida de comerciante en Suba, BogotáUn comerciante fue asesinado a tiros en Suba en plena mañana. Las autoridades investigan si el caso tendría relación con disputas familiares.

Read more »

Asesinato en Suba estaría ligado a guerra entre comerciantes de carniceríasAsesinan a comerciante en Suba y autoridades investigan posible vínculo con atentado contra Yahir Ruiz Rojas ocurrido en Usaquén.

Read more »

Bogotá realizará nueva jornada de 'Llantatón' en SubaLa Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá realizará una jornada de recolección de llantas usadas en Suba el 28 de mayo de 2026. La actividad busca promover la correcta disposición de llantas y reducir el impacto ambiental. Los ciudadanos pueden llevar llantas de carros, motos y bicicletas sin inscripción previa.

Read more »