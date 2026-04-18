Asesinato y robo de maquinaria en Antioquia: Gobernador Rendón denuncia ataque contra contratista de la Gobernación

En un violento suceso ocurrido en la vereda La Oculta, hombres armados asesinaron a una persona y robaron dos volquetas y una motocicleta. Los vehículos pertenecían a la empresa Pavimentar, contratista de la Gobernación de Antioquia para obras de pavimentación. El gobernador Andrés Julián Rendón condenó el hecho y exigió respuestas a las autoridades.

Un grave atentado perpetrado en la vereda La Oculta, municipio de Antioquia , ha sacudido a la región, dejando como saldo el asesinato de una persona y el hurto de dos volquetas y una motocicleta. Los hechos, que ocurrieron en una finca utilizada como parqueadero de maquinaria de la empresa Pavimentar, contratista de la Gobernación de Antioquia para la ejecución de obras de pavimentación en el suroeste antioqueño, han sido confirmados por el gobernador Andrés Julián Rendón.

El mandatario departamental no solo lamentó la pérdida de una vida, sino que también expresó su profunda preocupación por este tipo de ataques que afectan la infraestructura y la seguridad en la zona. Según los reportes preliminares de las autoridades, un grupo de hombres armados llegó hasta las instalaciones de la empresa contratista y, bajo amenazas, se apoderó de los vehículos. La presencia de hombres armados y la violencia empleada en el atraco sugieren un posible trasfondo relacionado con grupos criminales que operan en la región. Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos recopilando información y adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles detrás de este ataque y dar con el paradero de los responsables. Es importante destacar que, según información proporcionada por las autoridades, en la zona no se habían registrado amenazas o situaciones de inseguridad similares recientemente, lo que añade un componente de sorpresa y preocupación al suceso. El gobernador Rendón ha reiterado su compromiso con la seguridad del departamento y ha solicitado a las fuerzas de seguridad intensificar los esfuerzos para dar con los autores de este crimen y recuperar la maquinaria hurtada. Asimismo, ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana para que aporten cualquier información que pueda ser útil en la investigación. La Gobernación de Antioquia, en un comunicado oficial, condenó enérgicamente el acto de violencia y reafirmó su apoyo a las empresas contratistas que trabajan en el desarrollo de proyectos para el beneficio de la comunidad. La investigación se encuentra en una fase inicial, pero se espera que en los próximos días se puedan obtener avances significativos que permitan esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la justicia por sus actos





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