Asesinatos en Cartagena: Dos jóvenes son ejecutados en Noviembre

La Policía Metropolitana confirmó dos homicidios en Cartagena durante el primer día de Noviembre, afectando a un adolescente de 17 años en Vista Hermosa y a otro joven en Olaya Herrera.

Dos muertes violentas marcan el inicio del mes de Noviembre en la ciudad de Cartagena. La Policía Metropolitana confirmó que estos homicidios ocurrieron en la noche del primer día del mes, afectando a residentes de los barrios Vista Hermosa y Olaya Herrera.

Ejecución violenta en Vista Hermosa

El primer ataque se registró después de las 7 p. m. en el sector conocido como 5 Esquinas, dentro del barrio Vista Hermosa. Pistoleros a caballo atacaron a un adolescente de 17 años en plena vía pública. Según videos que circulan en redes sociales, la víctima agonizó en el pavimento mientras una multitud rodeaba la escena.

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Detalles del crimen en Zarabanda

La Policía Metropolitana informó que los sicarios en moto llegaron al sector de 5 Esquinas. El parrillero disparó a quemarropa al joven sin mediar palabras. El adolescente falleció poco después, aunque no está confirmado si lograron trasladarlo a un centro asistencial.

Segunda víctima en Olaya Herrera

Poco después del incidente en Vista Hermosa, se registró otro homicidio en el barrio Olaya Herrera. Esta segunda víctima se encontraba en el sector Zarabanda. Ambos crímenes fueron cometidos por sicarios que huyeron en motocicletas.

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Investigación policial en curso

La identidad del adolescente asesinado en Vista Hermosa aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Metropolitana de Cartagena. Las autoridades trabajan para determinar los motivos de los ataques y la identidad de los culpables.

Impacto social y próximos pasos

Estos eventos han generado alarma en la comunidad local. La Policía intenta preservar el orden mientras llega el apoyo adicional y una ambulancia. La noticia continúa en desarrollo mientras se realizan las investigaciones forenses y de inteligencia necesarias.