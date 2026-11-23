Germán Gonzalo Sánchez, alias El Coletas, recibe múltiples disparos en Valdebebas. La víctima, narcotraficante histórico, es evacuada críticamente a un hospital mientras la Policía Nacional investiga la conexión con recientes incautaciones de cocaína.

Germán Gonzalo Sánchez Rey, narcotraficante colombiano reconocido mundialmente como El Coletas, permanece en estado crítico tras ser víctima de un violento tiroteo en el barrio de Valdebebas, Madrid, España. Los hechos violentos ocurrieron alrededor del mediodía en las inmediaciones del gimnasio 9 Fitness, ubicado en la zona que interseca la calle Juan Antonio Samaranch con la calle José Antonio Corrales.

Detalles del ataque y fuga de los agresores

Las autoridades españolas confirmaron que el colombiano de 53 años fue sorprendido dentro de un garaje por dos individuos que procedieron a detonar sus armas en varias ocasiones. Como resultado directo de la emboscada, El Coletas recibió múltiples impactos de bala en la zona de la cabeza, lo que provocó una emergencia médica inmediata en el lugar. El personal sanitario intervino rápidamente para estabilizar al paciente, estableciendo el aislamiento de la vía aérea y manteniendo sus constantes vitales mientras se organizaba su traslado.

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Tras realizar la primera estabilización en la escena del crimen, Sánchez fue evacuado de urgencia hacia el Hospital La Paz de Madrid. El convoy de evacuación fue escoltado por agentes de la Policía Municipal para garantizar la seguridad del paciente durante el traslado. Al llegar al centro hospitalario, se encontró en condición crítica, mientras los investigadores del caso se centraban en el análisis de las pruebas forenses recolectadas en el lugar del incidente.

Evidencias forenses y perfil de los sospechosos

Los investigadores de la Policía Nacional han recuperado en la zona de los hechos revólveres del calibre .38 que presuntamente fueron abandonados por los agresores. Los testigos y las patrullas describieron a los dos hombres participantes del ataque como personas de estatura media, quienes huyeron del lugar a pie tras realizar los disparos. A pesar de la fuga a pie de los atacantes, los investigadores no descartan la posibilidad de que contaran con un vehículo de apoyo estacionado en las inmediaciones para facilitar su escape.

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Vínculos criminales y antecedentes internacionales

Germán Gonzalo Sánchez es considerado por las autoridades del país ibérico como un enlace clave entre narcotraficantes colombianos y las redes de distribución en Galicia y el resto de Europa. Su historial criminal es extenso y de alto perfil internacional. En el año 2007, se ordenó su captura desde territorio español tras huir de la justicia después de la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en un muelle de Pontevedra, una localidad gallega.

La carrera criminal del colombiano sufrió varios golpes significativos antes de su eventual rendición. Para el año 2009, alias El Coletas recibió otro golpe considerable con la incautación de una lancha que transportaba 713 kilos de cocaína, interceptada por la Guardia Costera de los Estados Unidos. La presión internacional continuó aumentando hasta el año 2010, cuando su nombre fue incluido en la lista de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses, siendo vinculado directamente con Daniel El Loco Barrera y con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Motivaciones pendientes y consecuencias legales

Sánchez fue arrestado en Bogotá en junio de 2010 y extraditado a España desde 2011. Aunque fue condenado inicialmente a 8 años de prisión, el Tribunal Supremo le rebajó la medida en un año tras reconocer un atenuante de arrepentimiento tardío. Tras quedar en libertad, se instaló en territorio español, manteniendo al parecer un alto nivel de vida, hasta el momento de los hechos violentos en Valdebebas. Todavía no se han determinado los motivos exactos del tiroteo, aunque la Policía Nacional investiga si existe una conexión con el hallazgo realizado a principios de agosto.

En aquel incidente de agosto, se descubrió en un garaje de Valdebebas 111 kilos de cocaína ocultos dentro de maletas y bolsas de deporte. Esta coincidencia geográfica y temporal ha llevado a las autoridades a explorar si el ataque estaba relacionado con disputas territoriales o castigos dentro del submundo del narcotráfico en la capital española, manteniendo la investigación abierta mientras el protagonista permanece en cuidado intensivo.