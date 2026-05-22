Asfixia financiera en el Alma Máter: EPS deben $320 mil millones y médicos protestan por impago de salarios y suspensión de ARL y seguridad social

Después de decenas de solicitudes, el personal de salud y sindicatos del hospital han denunciado que las principales EPS locales y el estado siguen acumulando deudas en millones de pesos, lo que ha llevado al padecimiento fundamental y ha creado un escenario insostenible para el desarrollo del sistema de salud.

Asfixia financiera en el Alma Máter: EPS deben $320 mil millones, médicos protestan por impago de salarios y alertan suspensión de ARL y seguridad social Hospital Alma Máter de Antioquia.

Desde principios de abril, el personal de salud ha venido reiterando un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades de salud ante la asfixia financiera provocada por las EPS Savia Salud y la Nueva EPS, las cuales arrastran una millonaria deuda que ya supera los 320.000 millones de pesos. Este panorama financiero devastador ya generó las primeras consecuencias graves en la prestación del servicio.

El hospital se vio obligado a ordenar el cierre de camas en los servicios de hospitalización general y a suspender por completo la atención especializada a pacientes crónicos





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