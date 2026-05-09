Asimismo, informe que la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo encontraron el cadáver del periodista de 23 años, en una zona rural del municipio de Briceño

Confirmación del asesinato del periodista y comunicador Mateo Pérez, en zona rural del municipio de Briceño. La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro.

Conmoción en Colombia tras la confirmación del asesinato del periodista y comunicador Mateo Pérez, en zona rural del municipio de Briceño. La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, que informó que una comisión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Gobierno Nacional, logró ingresar a la vereda El Hoyo y encontrar el cadáver del periodista de 23 años.

También confirmó que la Policía Nacional tiene la orden desde hace varias semanas de fortalecer su presencia en esa zona de Antioquia para combatir y desmantelar los grupos armados que permanecen allí, entre ellos las disidencias lideradas por Jhon Edison Chalá, presunto autor material del asesinato del periodista. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que ofrecen una recompensa de hasta $500 millones, por quien entregue información que permita la captura de alias ‘Chalá’, presunto responsable de este crimen que tiene de luto al mundo del periodismo en el país.

Ante el asesinato del periodista, el jefe de la cartera confirmó que Jhon Edison Chalá se convierte en objetivo para las autoridades del país





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