Asobares rechaza la ley seca en Bogotá y pide replanteo a la Alcaldía

El gremio de los bares de Bogotá rechazó la implementación de la ley seca en la ciudad y pidió a la Alcaldía que replantee la medida debido al impacto económico que tendría en el sector.

El gremio de los bares, Asobares , rechazó que la ley seca en Bogotá empiece desde hoy, viernes 29 de mayo, debido a las elecciones y le pidió a la Alcaldía de Bogotá que replante la ley por el impacto que tendrá para el sector.

De hecho, el gremio aseguró que para meseros, baristas, personal de logística, DJs, artistas los turnos de viernes y sábado concentran hasta el 70% de sus ingresos semanales. La imposición de 66 horas de prohibición no elimina la demanda, sino que traslada el consumo a la informalidad y al mercado negro, generando un impacto económico devastador y asimétrico en el tejido empresarial de la capital.

El gremio aseveró que no solo los trabajadores se ven impactados sino que los empresarios tendrán caídas en su facturación de entre el 40% y el 60%. A esto se suma que se ahuyenta el gasto de turistas nacionales e internacionales y desincentiva las salidas de los locales, alterando el ritmo natural de una ciudad global de servicios. Por esta situación, el gremio hizo un llamado para no imponer estas restricciones y adoptar otras estrategias





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asobares Ley Seca Bogotá Economía Sector De Servicios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brazaletes del Inpec: burlas, críticas a la calidad y solo 6.000 para 50.000 presos domiciliarosEn Bogotá ya van 13 capturas de condenados con brazalete electrónico que habrían vulnerado la medida.

Read more »

¡Impactante caso en Suba! Rescatan tigrillo hallado en jardín infantil tras presunto tráfico ilegalEl felino silvestre presentaba señales de posible amansamiento y ahora recibe atención especializada en Bogotá.

Read more »

Fans de Nicky Jam en Bogotá reciben noticia que esperaban de cara al concierto en BogotáLa decisión llega luego del masivo interés que ha despertado el regreso del cantante de reguetón a Colombia, consolidándose como uno de los conciertos urbanos más esperados del año en Bogotá.

Read more »

Bares Unidos de Colombia moviliza a sector nocturno contra la Ley Seca en BogotáEl gremio Bares Unidos de Colombia convocó a protestas el 29 de mayo tras la imposición de la Ley Seca en la capital, que prohíbe la venta de alcohol de 6 p.m. del viernes a 12 p.m. del lunes. La medida, considerada sorpresiva y excesiva por el presidente del gremio, afecta a unos 45 000 establecimientos y a miles de empleos vinculados a la actividad nocturna, que ahora se organizan para defender la noche y el empleo.

Read more »