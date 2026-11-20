El gremio Asocajas y la federación Fedecajas estudian una integración histórica para unificar la representación de las cajas de compensación familiar en Colombia.

Las organizaciones sectoriales Asocajas y Fedecajas están avanzando en un proceso estratégico destinado a integrar sus estructuras institucionales para fortalecer la representación única de las cajas de compensación familiar en Colombia. Esta iniciativa busca consolidar una voz común ante el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y otros entes reguladores durante una etapa crítica definida por debates sobre la financiación de sus programas sociales. La propuesta de fusión será presentada formalmente en una asamblea extraordinaria programada para el próximo lunes, marcando un posible punto de inflexión en la historia del sector.

Nuevo liderazgo tras renuncia de Adriana Guillén

El movimiento hacia la unificación de los gremios ocurre inmediatamente después de la salida de Adriana Guillén de la presidencia de Asocajas, un cargo que ella desempeñó durante un período prolongado de diez años. La vacante en la dirección del gremio principal ha generado expectativas sobre la figura de Carlos Lucio, quien está previsto para asumir la dirección del nuevo gremio resultante de esta integración. Lucio cuenta con un perfil político definido, habiendo sido gerente programático en la campaña electoral del presidente Abelardo de la Espriella y participando activamente en su equipo de transición gubernamental.

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Durante el proceso electoral, Carlos Lucio se distinguió por sus posiciones públicas, mostrando un desacuerdo crítico con lo que él describió como la politización indebida en el ámbito público. Su cercanía con la actual administración presidencial ha sido un factor relevante en la selección de su perfil para liderar la nueva entidad unificada. Esta designación, sin embargo, no ha pasado desapercibida y ha comenzado a generar interrogantes sobre la independencia de las decisiones gremiales frente a las influencias políticas externas.

Cuestionamientos políticos y autonomía gremial

La posible asunción de Carlos Lucio ha despertado reacciones inmediatas en el ámbito legislativo, con el senador Andrés Forero del Centro Democrático alzando dudas sobre la transparencia y autonomía del proceso. En declaraciones publicadas en la plataforma X, el legislador cuestionó si la Superintendencia del Subsidio Familiar, bajo la dirección de Edna Tafur, habría ejercido una intervención indebida en los asuntos internos de Asocajas. Forero preguntó directamente si existió una presión institucional para impulsar un cambio en la dirección del gremio, argumentando que tales acciones podrían atentar contra la autonomía de las organizaciones sindicales.

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El parlamentario también hizo referencia a supuestas indicaciones recibidas durante el Congreso de Asocajas celebrado en octubre, sugiriendo que las autoridades regulatorias podrían estar incrustadas en la dinámica de relevo de poder. Estas acusaciones ponen de manifiesto la tensión entre la supervisión estatal y la libre determinación de los representantes de los trabajadores y empleadores. La pregunta central que surge es si la convergencia de intereses políticos y regulatorios está condicionando la estructura de representación del sector parafiscal colombiano.

El contexto de la Ley de Rescate Fiscal

El escenario institucional se ve agravado por la presentación de la Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa del Gobierno que propone reformas significativas en la asignación de los recursos parafiscales que sostienen a las cajas. La normativa pretende modificar la distribución de los aportes empleadores, destinando uno de los cuatro puntos porcentuales actualmente asignados a las cajas hacia la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocida como Adres.

Este cambio estructural implicaría que el 25% de los recursos que hoy financian las actividades de las cajas de compensación serían redirigidos para cubrir obligaciones del sistema de salud pública. Para los sectores representados por Asocajas y Fedecajas, esta medida representa una amenaza directa a la sostenibilidad financiera de sus operaciones. El temor radica en que la reducción de ingresos pueda comprometer la continuidad de los programas sociales y la capacidad de entrega de beneficios esenciales a millones de trabajadores.

Postura de Fedecajas y próximos pasos

Fedecajas ha respaldado oficialmente la integración con Asocajas, argumentando que la coyuntura política actual exige una posición coordinada para proteger el modelo de protección social. En una comunicación dirigida a la junta directiva de Asocajas, la federación señaló que las diferencias organizativas internas no deben prevalecer sobre el interés superior de los trabajadores y las familias beneficiarias. Ambas entidades proponen establecer una mesa de trabajo conjunta para definir los plazos, los alcances y la ruta técnica de la fusión.

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El objetivo declarado de la fusión es lograr una mayor capacidad de interlocución con los organismos de control, la sociedad civil y el poder legislativo. Al unificar sus fuerzas, el sector busca garantizar que las decisiones sobre el futuro de los recursos no se tomen de manera aislada, sino con una negociación fuerte que proteja la prestación de servicios a poblaciones vulnerables. Este paso institucional representa una respuesta directa a la presión que ejerce la reforma tributaria sobre la viabilidad económica del sistema de caja de compensación familiar en Colombia.