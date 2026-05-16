Asocapitales: 14 frentes de discordia entre el Gobierno y las ciudades capitales

El alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, advirtió que la relación entre nación y territorios puede ser un habilitador o un obstáculo para la política pública. Durante el foro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se detallaron 14 frentes de discordia entre el Gobierno nacional y las administraciones locales, como la crisis de seguridad urbana y la insuficiencia de recursos presupuestales en los territorios.

EL ALCALDE de Bogotá y presidente de Asocapitales , Carlos Fernando Galán , advirtió que la relación entre nación y territorios puede ser un habilitador o un obstáculo para la política pública.

La crisis de seguridad urbana y la insuficiencia de recursos presupuestales en los territorios son temas en los que las ciudades capitales se han visto enfrontadas con el gobierno Petro. Durante el foro de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se planteó la necesidad de una descentralización administrativa real para financiar obras de escala y no depender de los giros discrecionales del país.

Se detallaron 14 frentes de discordia entre el Gobierno nacional y las administraciones locales, como la decisión distrital de dar continuidad al trazado elevado de la Primera Línea frente a las insistencias presidenciales de soterrar tramos, o la crisis hídrica de Chingaza y la concentración de unidades policiales en zonas rurales mientras las ciudades enfrentan deficiencias operativas crónicas





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