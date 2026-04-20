Asocapitales condena amenazas contra el alcalde de Barranquilla y exige protección institucional

Asocapitales rechaza contundentemente las amenazas contra Alejandro Char, calificándolas como un ataque a la democracia y a la estabilidad institucional, e instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas.

Asocapitales ha alzado su voz con firmeza para condenar de manera enérgica cualquier manifestación de violencia, intimidación o amenaza directa contra el alcalde de Barranquilla , Alejandro Char Chaljub, así como contra su núcleo familiar y su entorno de trabajo más cercano. La organización enfatiza que la violencia ejercida contra un mandatario local no debe ser vista bajo ninguna circunstancia como un hecho menor o un asunto que afecte únicamente la esfera privada de un individuo.

Por el contrario, se trata de un ataque directo a la institucionalidad democrática, que pone en riesgo la legitimidad de la autoridad elegida por el voto popular y fractura la estabilidad necesaria para que los gobiernos territoriales operen bajo un marco de normalidad y confianza pública. Cuando se vulnera la seguridad de un alcalde, el impacto trasciende la integridad física de la persona afectada, ya que se pretende socavar la gobernabilidad, la fe que la ciudadanía deposita en sus instituciones y el correcto funcionamiento del Estado en las regiones. Las amenazas recibidas por el alcalde Alex Char son calificadas por Asocapitales como absolutamente inaceptables, exigiendo un rechazo contundente por parte de toda la nación. Colombia atraviesa un momento crítico donde la normalización de la intimidación como mecanismo de presión política debe ser erradicada. La protección de los alcaldes y alcaldesas en el ejercicio de sus funciones no debe interpretarse como un beneficio personal o un privilegio, sino como una condición ineludible para salvaguardar la democracia local y asegurar la continuidad de los planes de desarrollo y la gestión pública en beneficio de las comunidades. En un mensaje de solidaridad extendido al alcalde Alejandro Char, a su familia y a toda la Administración Distrital de Barranquilla, la asociación subraya que bajo ningún concepto las divergencias políticas, sociales o institucionales pueden servir de excusa para validar actos de agresión o violencia. En un sistema democrático, las diferencias deben resolverse mediante el diálogo constructivo, el uso de argumentos sólidos y el respeto absoluto por la vida, evitando siempre el recurso del miedo o la coacción. Por este motivo, Asocapitales ha hecho un llamado urgente y perentorio al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a los diversos organismos de inteligencia del Estado, instándoles a adoptar todas las medidas necesarias para la protección y prevención de nuevos ataques. Es imperativo que se realicen investigaciones rigurosas que permitan esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y proceder con su judicialización efectiva, garantizando que el orden público se mantenga y que la labor de los mandatarios regionales pueda desarrollarse sin interferencias criminales ni actos que atenten contra la tranquilidad de la administración pública





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