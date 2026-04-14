Asocapitales y FND Rechazan Amenazas de Petro a Alcaldes por Bloqueos

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Nacional de Departamentos expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente Petro sobre la posible destitución de alcaldes por bloqueos, argumentando que socavan la autonomía territorial y el debido proceso.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales , y la Federación Nacional de Departamentos, FND , manifestaron su rotundo rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro , en las que insinuó la posibilidad de destituir a los alcaldes de las regiones afectadas por bloqueos originados en protestas contra el aumento del avalúo catastral .

Asocapitales enfatizó que considera inaceptable que desde la más alta magistratura del Estado se sugiera públicamente la posibilidad de remover del cargo a los alcaldes y alcaldesas de Colombia. Este tipo de declaraciones, según Asocapitales, socava la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un ambiente de intimidación y presión indebida sobre autoridades que desempeñan funciones constitucionales y legales en representación de sus comunidades. La organización subrayó la importancia de respetar la autonomía territorial y el debido proceso en cualquier situación relacionada con la permanencia de los alcaldes en sus cargos.

Por su parte, la FND aclaró que cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de fundamento jurídico y desconoce que su continuidad está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades establecidos por la ley. La FND recordó la relevancia de que incluso decisiones tomadas por órganos de control sobre autoridades elegidas por voto popular han sido revocadas, con el objetivo de salvaguardar los derechos políticos y la autonomía territorial, pilares fundamentales de la institucionalidad democrática.

Este pronunciamiento surge en respuesta a las declaraciones del presidente Petro, quien el lunes pasado sugirió la posibilidad de destituir a los alcaldes por presunta alteración del orden público si no presentan propuestas para levantar los bloqueos. El presidente indicó que se están evaluando los caminos jurídicos, pero que la Constitución, la ley y las sentencias respaldan la posibilidad de destitución por problemas de orden público.

La Federación Colombiana de Municipios, en un comunicado previo, había puntualizado que los mandatarios locales no actúan por interés personal al definir los avalúos catastrales, sino en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, que ordenó una actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Asocapitales añadió que ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción del cargo fuera de los canales institucionales establecidos. Respetar la autonomía territorial, la separación de poderes, el debido proceso y las garantías del mandato popular son elementos esenciales del orden constitucional colombiano. La organización resaltó que, tratándose de funcionarios elegidos por voto popular en ejercicio de sus funciones, la imposición definitiva de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad requiere intervención judicial.

Asocapitales hizo un llamado respetuoso pero firme al Presidente de la República para que se abstenga de emitir expresiones que puedan interpretarse como amenazas, intimidaciones o mecanismos de presión contra alcaldes y alcaldesas del país. Las diferencias institucionales deben ser resueltas por las vías constitucionales y legales.

Finalmente, la FND instó a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje público, evitando generar desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático. Ambas organizaciones enfatizaron la importancia de mantener un diálogo constructivo y respetuoso, dentro del marco legal, para resolver las tensiones generadas por las protestas y la actualización catastral.





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