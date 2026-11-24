Más de 10 asociaciones audiovisuales advierten que el IVA del 19% en el cine reducirá la asistencia y pondrá en riesgo 5.800 empleos en Colombia.

Un grupo de más de 10 asociaciones de productores audiovisuales en Colombia ha emitido una firme advertencia sobre las consecuencias negativas que tendría la propuesta de gravar con un IVA del 19 % las entradas a las salas de cine. Esta iniciativa, integrada dentro del Proyecto de Ley 477 de 2026 conocido como la Reforma de Rescate Económico, ha generado una fuerte reacción en el sector cultural. Las organizaciones argumentan que esta medida fiscal no resolvería los problemas de las finanzas públicas, sino que afectaría gravemente la sostenibilidad de la industria cinematográfica nacional y su capacidad para generar empleo.

Impacto Proyectado en la Asistencia a Salas

Los análisis presentados por Proimágenes Colombia indican que la aplicación de este nuevo impuesto provocaría una caída drástica en la asistencia a los cines del país. Según las proyecciones, el número de espectadores para el año 2028 disminuiría significativamente. En un escenario hipotético sin la implementación del gravamen adicional, se esperaba que la asistencia alcanzara los 53,4 millones de espectadores. Sin embargo, con la nueva tasa, esta cifra se reduciría a tan solo 28,1 millones de personas.

Also read El dólar sigue al alza: así abrió en Colombia este martes 24 de noviembre

Esta disminución representa que aproximadamente 25,3 millones de entradas dejarían de venderse en el mercado colombiano durante el periodo estimado. La razón principal de esta caída masiva en las ventas se atribuye directamente al aumento del precio final para el consumidor. Si el impuesto se trasladara completamente al bolsillo del espectador, el valor promedio de una boleta subiría de $15.200 a $18.088. Este incremento es crítico en un mercado altamente sensible a los precios, donde las plataformas de streaming ya constituyen una alternativa de entretenimiento muy popular y accesible.

Consecuencias en el Recaudo y el Fondo Cinematográfico

La reducción en la asistencia tendría efectos directos y severos sobre los ingresos de las salas de exhibición y los fondos que sostienen la producción local. Proimágenes calcula que el total recaudado por taquilla en el país bajaría de $811.680 millones a $507.549 millones para el año 2028. Esto implica una pérdida del 37,5 % en los ingresos brutos de la exhibición, lo que comprometería la viabilidad económica de muchas salas independientes y cadenas de cines.

Advertisement

Además, este descenso impacta negativamente al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), una entidad clave para la industria. Actualmente, el 6 % de cada boleta vendida se destina a financiar la producción de películas colombianas. Gracias a este mecanismo, Colombia logró escalar desde la producción de cuatro películas anuales hasta producir 70 films por año. Con la reducción proyectada, la inversión para producciones caería desde los $21.500 millones referenciales de 2025 a cerca de $13.438 millones en 2028.

Pérdida de Empleo en Producción y Exhibición

La contracción del mercado afectaría directamente la generación de empleo tanto en la fase de producción como en la de exhibición. Las estimaciones del sector señalan que podría dejar de generarse un total de aproximadamente 5.800 puestos de trabajo. De esta cifra, se espera que alrededor de 1.640 empleos directos y 1.293 empleos indirectos se pierdan en la cadena de producción. Estos últimos incluyen puestos relacionados con servicios auxiliares como alojamiento, transporte, alimentación y alquiler de locaciones para las grabaciones.

En el sector de la exhibición, el número de salas podría reducirse drásticamente de 1.260 a aproximadamente 687. Esta disminución en la infraestructura disponible pondría en riesgo cerca de 2.800 empleos adicionales en las salas. La combinación de estos efectos en ambos eslabones de la cadena de valor cinematográfica consolida la alerta de las asociaciones sobre el potencial daño estructural a la industria cultural del país.

Análisis Fiscal Comparado con el Presupuesto Nacional

Las organizaciones también cuestionan la eficacia de la medida para aumentar las entradas fiscales del Estado. Aunque el IVA del 19 % permitiría recaudar cerca de $96.434 millones en 2028, este ingreso neto se vería mermado por otras pérdidas. La menor asistencia reduciría las compras de alimentos y bebidas en las salas, actualmente gravadas con un impuesto al consumo del 8 %. Este recaudo pasaría de $170.880 millones a $89.792 millones, una caída del 47,5 %.

Advertisement

Al sumar ambos efectos, el incremento neto en los ingresos tributarios sería de apenas $15.346 millones. Cuando se compara este monto con el Presupuesto General de la Nación para 2027, equivale a una fracción mínima del 0,002 %. Las asociaciones concluyen que gravar las entradas debilitaría la actividad cinematográfica sin aportar una contribución significativa a las necesidades fiscales del país, poniendo en riesgo un sector que ya ha logrado un crecimiento notable en los últimos años.