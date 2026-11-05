Asoexport alerta contra Ley de Rescate Fiscal y su impacto en el sector cafetero

Gustavo Gómez de Asoexport denuncia que la nueva legislación tributaria elevará el IVA del café procesado, afectando el consumo interno y el flujo de caja de las exportadoras colombianas.

El sector exportador colombiano ha expresado una firme preocupación ante la propuesta de la Ley de Rescate Fiscal presentada ante el Congreso de la República, argumentando que esta normativa contradice los esfuerzos estratégicos destinados a reactivar el consumo interno de café. Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores ( Asoexport), ha señalado que los cambios tributarios propuestos generan un impacto negativo inmediato en la cadena productiva, desde los pequeños agricultores hasta las grandes empresas comercializadoras.

Impacto fiscal sobre el IVA y exportaciones

La medida contempla un aumento significativo del Impuesto al Valor Agregado para el café procesado, elevando la tasa desde el 5% actual hasta el 19%. Este incremento fiscal se aplica a productos que han sido tradicionalmente excluidos o con tasas reducidas para proteger la competitividad, lo que Gómez advierte que elevará los costos finales y reducirá la accesibilidad para los consumidores colombianos, especialmente en los hogares de menores recursos que dependen de este producto diario.

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Además de la subida impositiva, la normativa introduce nuevas obligaciones de facturación que exigirán a cada caficultor que venda una carga emitir factura con IVA, incluso cuando se trate de café verde o pergamino destinado principalmente a la exportación. Dado que más del 90% de la producción colombiana se exporta, este cambio administrativo generará una presión significativa sobre el flujo de caja de las empresas exportadoras, obligándolas a adelantar recursos tributarios que complican su viabilidad financiera operativa en el corto plazo.

Factores externos y caída en la producción

La situación financiera del sector se ve agravada por un escenario macroeconómico adverso que contrasta marcadamente con los resultados del 2025, cuando las tasas de cambio superiores a $5.000 y el desempeño positivo de la bolsa de Nueva York favorecieron los ingresos. En el año actual, la revaluación del peso, la caída en la bolsa neoyorquina y una reducción en la producción superior al 12% han combinado sus efectos para presionar los márgenes de rentabilidad de los productores locales.

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El mercado global también enfrenta presiones por la oferta excesiva de Brasil, el mayor productor mundial con más de 70 millones de sacos, mientras que Vietnam se recupera lentamente pero aún no alcanza volúmenes históricos. Esta saturación de oferta, sumada a un contexto político donde el presidente brasileño Lula mantiene el control y estimula las ventas de sus caficultores para asegurar mejores ingresos locales, ejerce una influencia directa a la baja en los precios internacionales, perjudicando la competitividad de los cafés colombianos.

Desafíos climáticos y oportunidades futuras

El fenómeno climático El Niño introduce otra capa de complejidad al aumentar las temperaturas y favorecer la proliferación de plagas como la broca, lo que reduce la calidad del grano y los ingresos de los caficultores. A pesar de estos desafíos a corto plazo que dificultan el cumplimiento de normas para clientes en más de 110 países, se proyecta que para 2027 la mayor exposición al sol favorezca la producción, permitiendo recuperar la caída del 13% registrada actualmente y superar los niveles de 2025.

A pesar de que más del 40% del café se exporta a Estados Unidos, el sector mantiene una estrategia activa de diversificación hacia más de 110 mercados globales. Sin embargo, la disparidad en el consumo interno persiste, ya que Colombia consume una tercera parte de lo que compran Brasil y Costa Rica, y una cuarta parte de lo que consumen los países nórdicos. Asoexport reafirma que aumentar el gravamen al 19% va en contravía de las metas nacionales de potenciar el hábito del consumo local, dejando una asignatura pendiente en materia de ingresos para las familias cafeteras.