Asoexport alerta crisis café colombiano por impuestos, volatilidad y seguridad

Gustavo Gómez de Asoexport expone en la Cumbre Cafetera 90 los impactos de la reforma tributaria, el dólar y la geopolítica en la competitividad del grano.

Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, presentó un diagnóstico crítico sobre la competitividad del café colombiano durante la 90 Cumbre Cafetera de Asoexport. La exposición detalló cómo la volatilidad de los mercados internacionales, la caída de la tasa de cambio y los nuevos impuestos presionan severamente al sector.

Geopolítica y costos logísticos

El dirigente gremial enfatizó que la seguridad se convirtió en una prioridad global para las economías, alterando las cadenas de suministro. La guerra entre Rusia y Ucrania, aunque geográficamente distante, tiene efectos directos sobre los costos de transporte y el comportamiento de los mercados internacionales. Estos conflictos configuran un escenario de mayor incertidumbre que impacta a los exportadores nacionales a través de fluctuaciones en sus operaciones.

Also read “Colombia avanza con resultados contundentes”: vicepresidente Restrepo en la Cumbre Iberoamericana

Volatilidad del mercado de Nueva York

Gómez advirtió sobre la inestabilidad de los precios del grano, mostrando movimientos de entre 40 y 50 centavos en el contrato de la Bolsa de Nueva York. Esta volatilidad afecta a los participantes de la cadena productiva que no estén preparados para enfrentar esos cambios bruscos. La seguridad en las cadenas globales de suministro es ahora un factor determinante que modifica las condiciones para los países productores tradicionales.

Impacto fiscal y tipo de cambio

Uno de los factores más preocupantes para el gremio es la tasa de cambio, la cual ha reducido significativamente los ingresos del sector. Si Colombia hubiera mantenido la misma tasa de cambio del año anterior, las regiones cafeteras habrían recibido cerca de $2 billones adicionales por concepto de ingresos cafeteros. Este efecto cambiario se suma a la caída del contrato de café en Nueva York, el incremento del salario mínimo y el aumento de los costos de exportación.

Advertisement

Reforma tributaria y consumo interno

Gómez explicó que el análisis realizado con el equipo de asuntos económicos de Analdex identificó tres impactos negativos de la reforma tributaria. Entre ellos destaca la aplicación del IVA del 19% al café procesado, lo cual podría afectar el consumo interno. Esta medida va en contravía de los esfuerzos para aumentar la demanda nacional del producto dentro del territorio colombiano.

Futuro del café verde en 2028

El segundo punto crítico tiene que ver con el café verde, donde los productores tendrán que comenzar a facturar sus cargas con IVA a partir de 2028. A pesar de estos desafíos, Estados Unidos continúa siendo el principal comprador con más del 40% de las exportaciones. Gómez insistió en mantener los canales diplomáticos con ese país, independientemente de los cambios políticos y electorales.

Crecimiento asiático y puertos

Se resaltó el crecimiento de Asia como destino comercial, con mercados como Japón, Corea del Sur, China y Australia ganando relevancia. No obstante, Buenaventura sigue siendo el puerto más importante para los despachos internacionales. La producción de café colombiano cayó 15% en un año, perdiendo más de 2,1 millones de sacos, lo que afecta el volumen exportado frente al crecimiento de otras actividades económicas.