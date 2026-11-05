Asoexport y FNC advierten sobre impacto del IVA al 19% en café colombiano

Gremios cafeteros colombianos alertan que el aumento del IVA al 19% afectará liquidez exportadora y consumo interno. Asoexport calcula US$708 millones congelados por trámites.

El sector cafetero colombiano enfrenta una crisis de liquidez anticipada debido a la propuesta del gobierno de elevar la tasa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) al 19% para productos de la cadena cafetera. La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia ( Asoexport) y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) han expresado su firme oposición a esta medida, argumentando que generará cargas administrativas insostenibles y presionará el capital de trabajo de las empresas.

Impacto financiero en exportadores de café verde

El punto central de la controversia radica en el manejo del IVA para el café verde, el cual actualmente se encuentra excluido del impuesto. Bajo el nuevo esquema propuesto, las empresas exportadoras deberán pagar el 19% al comprar café verde internamente, para posteriormente solicitar la devolución o compensación de esos recursos ante el Estado. Este retraso administrativo obligaría a los negocios a financiar temporalmente dicho tributo con sus propios fondos, afectando su flujo de caja.

Also read Aconauto advierte sobre caída de ventas si IVA a vehículos híbridos y eléctricos sube al 19 %

La magnitud de este impacto potencial se visualiza claramente con los datos comerciales recientes. Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones colombianas de café verde alcanzaron un valor cercano a US$3.730 millones. Según los cálculos presentados por Asoexport, aproximadamente el 19% de ese monto, equivalente a unos US$708 millones, quedaría transitoriamente congelado en el proceso de devolución.

Esta situación crítica se agrava por la coyuntura económica actual. Los exportadores ya enfrentan presión por una tasa de cambio baja, la cual reduce los ingresos en pesos por cada dólar recibido y estrecha los márgenes de operación de las compañías. La combinación de menores divisas y fondos retenidos por el fisco representa un riesgo significativo para la sostenibilidad del negocio.

Advertisement

Detalles del Proyecto de Ley 477 de 2026

La iniciativa legislativa que impulsa estos cambios se identifica como el proyecto de ley 477 de 2026. El documento propone eliminar las exclusiones y tarifas preferenciales actuales para aplicar la tarifa general del impuesto a partir de 2028. Esta reforma busca integrar diversos insumos y productos procesados que hoy gozan de beneficios fiscales.

Los productos afectados incluyen el café tostado y los extractos, los cuales pasarían de pagar una tarifa preferencial del 5% al 19%. Asimismo, los sacos de fique cambiarían de estar excluidos a tributar al 19%. Por último, los fertilizantes, que actualmente tienen una tasa del cero por ciento, también serían gravados con el 19%, afectando directamente los costos de producción agrícola.

Posiciones del gremio y desafíos tributarios

Gustavo Gómez Montero, presidente de Asoexport, destacó la necesidad de una intensa labor de pedagogía tributaria dirigida a los pequeños productores. Muchos de estos agricultores se encuentran en zonas rurales alejadas, como el sur del país, donde el acceso a asesoría técnica y trámites formales es limitado. La implementación de nuevas dinámicas de declaración de impuestos podría resultar compleja para esta población.

No obstante, el gremio reconoció la necesidad del Gobierno Nacional de avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas. Asoexport solicitó que la discusión tributaria considere las condiciones específicas de la cadena cafetera, la cual sustenta a más de 550.000 familias. La asociación pidió evaluar la viabilidad técnica de la medida y mantener la exclusión para el café verde y los sacos de fique.

Advertisement

Riesgos para el consumo interno nacional

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), también advirtió sobre las consecuencias del aumento del IVA. Bahamón señaló que elevar el impuesto podría contraer la demanda de café colombiano, especialmente tras los incrementos previos en el precio al consumidor. La medida debilitaría los esfuerzos para promover el consumo de café 100% colombiano.

El dirigente de la FNC alertó sobre el riesgo de sustitución por cafés importados de menor costo. Esta competencia externa reduciría el valor agregado generado en el país. La Federación Nacional de Cafeteros reconoce que Colombia necesita estabilidad financiera, pero argumenta que estas reformas deben proteger la demanda interna sin afectar la competitividad de la industria nacional.