Asofondos advierte que decreto gubernamental pondría en riesgo 25 billones del ahorro pensional

El gremio de los fondos de pensiones alerta sobre un decreto que trasladaría ahorros individuales a gasto corriente, comprometiendo la estabilidad financiera y el futuro pensional de millones de colombianos.

La Asociación Colombia na de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía ( Asofondos ) ha encendido las alarmas ante un polémico proyecto de decreto gubernamental que pretende movilizar 25 billones de pesos desde el ahorro individual hacia el régimen público.

Según Andrés Velasco, presidente del gremio, esta medida no solo desnaturaliza la esencia del ahorro previsional, sino que amenaza con transformar capital destinado a la jubilación a largo plazo en gasto corriente del Estado, debilitando la sostenibilidad financiera del sistema pensional en Colombia frente a los desafíos demográficos futuros. El punto central del conflicto radica en el traslado masivo de recursos hacia Colpensiones, derivado de la reciente reforma pensional. Velasco ha sido enfático al señalar que, bajo el marco legal vigente, estos activos deben permanecer como un ahorro acumulado diseñado para respaldar las mesadas de las futuras generaciones. Si estos fondos se utilizan para cubrir obligaciones inmediatas del sistema, el país perdería una capacidad de inversión crucial, dejando a los actuales cotizantes en una situación de vulnerabilidad extrema. Para el dirigente gremial, el uso de estos dineros para aliviar la presión sobre el presupuesto nacional actual es una táctica cortoplacista que compromete la estabilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo, ya que Colpensiones carece de un mecanismo eficiente de acumulación de estos montos masivos. Además de la preocupación por el manejo de los fondos, Asofondos advierte sobre el impacto negativo que tendría la posible obligación de repatriar inversiones internacionales bajo el actual contexto de volatilidad cambiaria. Obligar a los fondos de pensiones a traer capitales al mercado local, en un entorno de incertidumbre y dólar variable, podría erosionar directamente la rentabilidad de los afiliados. Este proceso se traduce en pérdidas por tres vías: la venta forzada de activos internacionales a precios desfavorables, el costo de transacción al convertir divisas y la reinversión en un mercado local que carece de la profundidad necesaria para absorber tales volúmenes. Velasco sostiene que la libertad de inversión es fundamental para garantizar que el ahorro de los colombianos crezca, y cualquier limitación impuesta por el Gobierno podría castigar injustamente a quienes han confiado sus aportes al sistema privado. Finalmente, el gremio observa con cautela la incertidumbre jurídica que rodea a la reforma pensional, la cual actualmente está bajo la lupa de la Corte Constitucional. La falta de una definición clara, sumada a los retrasos por recusaciones y cambios de ponentes, crea un escenario de inestabilidad que impide el avance en la creación del fondo de ahorro contemplado en la ley. Asofondos insiste en que el modelo de ahorro individual sigue siendo la ruta más sostenible y eficiente para los trabajadores. En un país donde la formalidad laboral es un reto constante, el ahorro constante y con rentabilidad privada se perfila como la única salvaguarda real para evitar una crisis de pensiones en los próximos años, reafirmando el llamado a la responsabilidad técnica sobre la conveniencia política en la gestión de los recursos de los trabajadores





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