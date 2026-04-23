Asofondos rechaza orden del Gobierno de transferir 25 billones a Colpensiones

La Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos) criticó duramente la decisión gubernamental de trasladar 25 billones de pesos de los ahorros de los afiliados a Colpensiones, calificándola como una orden forzada sin análisis previo y con implicaciones legales y financieras significativas. Asofondos evalúa acciones legales para proteger el ahorro pensional.

La Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Jubilación ( Asofondos ) ha expresado una fuerte oposición a la reciente decisión del Gobierno Nacional de ordenar la transferencia de 25 billones de pesos provenientes de los ahorros de los afiliados a los fondos privados de pensiones a Colpensiones , el sistema público de pensiones.

Esta medida, calificada por los líderes de Asofondos como una orden impuesta, ha generado una profunda preocupación en el sector, tanto por sus implicaciones legales como financieras, y por el potencial impacto en la seguridad y rentabilidad de los ahorros pensionales de los colombianos. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, y Santiago García, presidente de la junta directiva, han manifestado su descontento por la falta de consulta previa y la ausencia de un análisis exhaustivo de las consecuencias de esta transferencia.

García enfatizó que no se les solicitó su opinión sobre el impacto que esta medida tendría en las estrategias de inversión y en el rendimiento de los portafolios de los afiliados, lo que sugiere una falta de consideración por la estabilidad financiera de los fondos privados y, por extensión, de los pensionados. La preocupación central radica en la incertidumbre jurídica que rodea el decreto, así como en el riesgo de que la transferencia de estos recursos afecte negativamente la capacidad de los fondos privados para cumplir con sus obligaciones futuras.

Velasco subrayó que la medida plantea interrogantes sobre la protección del ahorro pensional y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La respuesta de Asofondos no se limitará a la mera protesta; la asociación se encuentra evaluando activamente la posibilidad de emprender acciones legales para defender los intereses de sus afiliados y proteger sus ahorros.

Velasco fue enfático al afirmar que harán todo lo que esté a su alcance para salvaguardar el patrimonio pensional de los colombianos, sin descartar ninguna opción legal disponible. Esta postura firme refleja la convicción de Asofondos de que la transferencia de fondos es innecesaria y perjudicial para el sistema de pensiones en su conjunto.

Además, Asofondos argumenta que Colpensiones ya cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de pago de pensiones, gracias a las cotizaciones regulares de los afiliados activos. Según Velasco, no existe una justificación legal sólida para la transferencia de 20 billones de pesos, ya que estos recursos están destinados a permanecer como ahorro pensional hasta que se establezca el fondo correspondiente para su utilización.

La asociación sostiene que Colpensiones está recibiendo un flujo de ingresos superior a sus necesidades actuales, lo que refuerza su argumento de que la transferencia de fondos es injustificada y potencialmente dañina. La situación se complica aún más por la falta de claridad sobre el destino final de los recursos transferidos y la ausencia de garantías de que se utilizarán de manera eficiente y transparente.

Asofondos teme que la transferencia de fondos pueda desestabilizar el sistema de pensiones, generar incertidumbre entre los afiliados y socavar la confianza en la capacidad del gobierno para proteger sus ahorros. La asociación ha instado al gobierno a reconsiderar su decisión y a iniciar un diálogo constructivo con todos los actores del sistema de pensiones para encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad y la equidad del sistema a largo plazo.

La controversia en torno a esta medida ha reavivado el debate sobre la reforma del sistema de pensiones en Colombia, un tema que ha sido objeto de intensas discusiones y propuestas en los últimos años. Asofondos ha reiterado su compromiso con la búsqueda de un sistema de pensiones que sea justo, sostenible y que brinde una seguridad financiera adecuada a todos los colombianos.

La asociación considera que la transferencia de fondos a Colpensiones es un paso en la dirección equivocada y que es necesario adoptar un enfoque más integral y colaborativo para abordar los desafíos del sistema de pensiones. La defensa del ahorro pensional se ha convertido en una prioridad para Asofondos, que se ha comprometido a utilizar todos los recursos a su disposición para proteger los intereses de sus afiliados y garantizar su derecho a una jubilación digna.

La situación actual exige una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno, que debe demostrar su compromiso con la estabilidad y la transparencia del sistema de pensiones. La confianza de los colombianos en el sistema de pensiones está en juego, y es fundamental que se tomen medidas para restaurarla y fortalecerla





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