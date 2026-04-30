Asofondos Urge Corte Constitucional a Resolver Reforma Pensional

La Asociación de Fondos de Pensiones solicita una decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional en Colombia, ante la incertidumbre jurídica y las múltiples demandas presentadas. Se destaca la suspensión del traslado de 25 billones de pesos y la importancia de proteger los ahorros de los afiliados.

La Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías, conocida como Asofondos , ha elevado un ferviente llamado a la Corte Constitucional de Colombia, instándola a emitir una sentencia definitiva y vinculante con respecto a la controvertida reforma pensional .

Esta solicitud se produce en un contexto de profunda incertidumbre jurídica que ha plagado la implementación de la reforma durante casi dos años, generando inquietud entre los afiliados y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones del país. Asofondos subraya que la situación actual se caracteriza por una proliferación de acciones legales, con más de trece demandas interpuestas contra la norma y numerosas solicitudes de suspensión total del decreto reglamentario que la implementa.

Esta avalancha de litigios evidencia la complejidad y la polarización que rodean la reforma, así como la necesidad urgente de una claridad legal que permita su correcta aplicación y evite mayores conflictos. La organización gremial enfatiza que la falta de una decisión definitiva por parte de la Corte Constitucional está generando un clima de inseguridad jurídica que dificulta la planificación a largo plazo y pone en peligro el futuro de millones de colombianos que dependen del sistema de pensiones para su vejez.

La reciente orden del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de 25 billones de pesos, correspondientes a los ahorros de aproximadamente 120.000 afiliados que optaron por regresar al régimen público, ha exacerbado aún más esta incertidumbre. Este traslado, habilitado por ciertas disposiciones de la reforma pensional que aún se mantienen vigentes gracias a decisiones previas de la Corte Constitucional, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de Asofondos, que lo considera una medida perjudicial para los intereses de los afiliados y para la salud financiera del sistema.

Asofondos ha manifestado su pleno respaldo a la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado, argumentando que esta decisión protege los recursos de los afiliados y previene posibles impactos negativos en el sistema financiero nacional. La entidad explica que la legislación vigente, incluyendo la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de 2024, establece claramente que los ahorros pensionales deben permanecer bajo la administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide el derecho a la pensión.

Esta disposición, según Asofondos, tiene como objetivo primordial preservar el carácter de largo plazo de los ahorros pensionales, garantizando así su rentabilidad y su capacidad para proporcionar una pensión digna a los afiliados en el futuro. Además, la organización gremial sostiene que mantener los ahorros bajo la administración de las AFP contribuye a la estabilidad del mercado de deuda pública, al proporcionar una fuente de financiamiento a largo plazo para el gobierno.

En este sentido, Asofondos reitera su llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera definitiva sobre la validez y la constitucionalidad de la reforma pensional, resolviendo de fondo la situación jurídica que ha generado tanta controversia. La organización considera que una decisión clara y precisa por parte de la Corte es fundamental para brindar certeza jurídica a los afiliados, proteger sus ahorros y garantizar la sostenibilidad del sistema pensional a largo plazo.

La incertidumbre actual, según Asofondos, está generando desconfianza entre los afiliados y podría llevar a una disminución en la participación en el sistema privado de pensiones, lo que tendría consecuencias negativas para la economía del país. En un comunicado oficial, Asofondos ha expresado su firme compromiso con la defensa del ahorro pensional, la estabilidad del sistema y la protección de los derechos de los afiliados.

La organización reitera que los fondos de pensiones seguirán cumpliendo con su deber fiduciario, administrando los recursos de los afiliados de manera responsable y transparente. Asofondos enfatiza que su objetivo principal es garantizar que los afiliados reciban una pensión digna en el futuro, y que para lograrlo es necesario contar con un marco legal claro y estable que promueva la confianza y la inversión a largo plazo.

La organización gremial insta a todas las partes involucradas en el debate sobre la reforma pensional a buscar un consenso que permita construir un sistema de pensiones justo, sostenible y equitativo para todos los colombianos. Asofondos se muestra dispuesta a participar activamente en este diálogo, aportando su experiencia y su conocimiento técnico para encontrar soluciones que beneficien a los afiliados y al país en su conjunto.

La organización considera que la reforma pensional es un tema de vital importancia para el futuro de Colombia, y que es necesario abordarlo con responsabilidad, transparencia y un espíritu de colaboración. La Corte Constitucional, como garante de la Constitución, tiene un papel fundamental que desempeñar en este proceso, y Asofondos confía en que emitirá una sentencia que proteja los derechos de los afiliados y garantice la estabilidad del sistema pensional.

La organización reitera su solicitud a la Corte para que se pronuncie de manera definitiva sobre la Ley 2381 de 2024, con el fin de brindar certeza jurídica, proteger el ahorro de los afiliados y garantizar la estabilidad del sistema pensional





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