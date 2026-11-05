Asointermedias integra La Ceja, Paipa y Candelaria a red nacional

Asointermedias consolida la incorporación de La Ceja, Paipa y Candelaria. La asociación impulsa el desarrollo de ciudades intermedias que representan el 23,7 % del PIB nacional con estrategias de infraestructura.

La integración de los municipios colombianos La Ceja, Paipa y Candelaria a la Asociación de Ciudades Intermedias ( Asointermedias) marca un hito definitivo en la consolidación del proyecto de desarrollo territorial a nivel nacional. Esta incorporación confirma que las ciudades intermedias ya no son una idea emergente, sino una realidad operativa que articula el crecimiento económico y social del país. Cada nuevo miembro comienza su proceso con un plan estratégico llamado "Retos y Oportunidades", diseñado para alinear las prioridades locales con los objetivos de la asociación.

Estrategias para potenciar el PIB nacional

Las ciudades intermedias contribuyen con el 23,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una cifra que destaca su importancia como motores de la economía colombiana. Estos municipios actúan como núcleos de desarrollo esenciales, equipados con aeropuertos y puertos marítimos y fluviales que facilitan el comercio. Sirven como epicentros para las ciudades vecinas, articulando corredores comerciales, turísticos y empresariales que son referencia obligada para incrementar la participación económica.

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La demografía refuerza esta relevancia económica, ya que actualmente residen cerca de 14 millones de colombianos en estas ciudades. Las proyecciones indican que en cinco años esta población superará los 17 millones, impulsando economías más robustas y corredores comerciales más fuertes. Para aprovechar este dinamismo, Asointermedias ha presentado una agenda para el Plan Nacional de Desarrollo enfocada en tres frentes clave que garantizan un crecimiento sostenible.

Infraestructura y formalización laboral

El primer frente de acción prioriza la infraestructura estratégica para la competitividad regional, incluyendo la construcción de corredores logísticos, transporte integral y el mantenimiento preventivo de vías terciarias. Este eje busca mejorar la conectividad física que permite el flujo eficiente de bienes y personas entre los territorios asociados y el resto del país.

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El segundo frente se centra en una transformación productiva que eleva a estas ciudades de simples territorios de tránsito y acopio a centros de agroindustria moderna, turismo sostenible y servicios especializados. Esta evolución busca generar valor agregado local y reducir la dependencia de actividades primarias tradicionales.

El tercer frente aborda la formalización del empleo, un desafío crítico dado que en las ciudades medidas apenas el 17,1 % de la población cuenta con empleo formal. Aumentar esta tasa es fundamental para mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer la base tributaria de las administraciones locales.

Gestión pública y financiación territorial

La fortaleza de la gestión pública depende directamente de recursos suficientes y competencias claras, un principio respaldado por el Acto Legislativo 03 de 2024. Esta norma eleva el Sistema General de Participaciones hasta el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de doce años. Asointermedias aboga porque la ley de competencias que desarrolla esta norma asigne responsabilidades a las ciudades intermedias acompañadas de los recursos necesarios.

Con este propósito, la asociación presentó dieciséis proposiciones al Proyecto de Ley 502 de 2025. Estas iniciativas buscan garantizar que los municipios cuenten con las herramientas financieras para ejecutar proyectos en salud, educación y ordenamiento territorial, asegurando la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

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Retos catastrales y expansión regional

En el ámbito de la financiación, Asointermedias acompaña a los asociados en la estructuración de proyectos ante el Sistema General de Regalías, el Presupuesto General de la Nación y la cooperación internacional. Un obstáculo significativo es la modernización catastral, donde el puntaje promedio de actualización es de apenas 23,6 sobre 100. Además, menos del 10 % de los municipios del país tiene su catastro urbano y rural plenamente actualizado, lo que limita la capacidad de recaudación propia.

Actualmente, la asociación agrupa a más de 55 ciudades intermedias de 20 departamentos dentro de un universo de 92 ciudades caracterizadas. La meta es que ninguna ciudad intermedia se quede sin vocería, un objetivo que impulsa procesos de acercamiento con territorios como Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Pacífico. La vinculación de nuevos miembros requiere transparencia y debate democrático en cada corporación municipal.

Impacto en el Plan Nacional de Desarrollo

La agenda para el Plan Nacional de Desarrollo mide a 54 ciudades intermedias con información del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Índice de Ciudades Modernas. Los indicadores de las nuevas incorporaciones se suman a esta línea base, permitiendo una medición más precisa del estado de estas ciudades. Se espera consolidar nuevos ingresos en las regiones Caribe, Pacífica y Central en los próximos meses.

El objetivo final es llegar a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República con una bancada territorial aún más representativa. Esta presencia legislativa busca asegurar que las políticas nacionales respondan a las necesidades específicas de las ciudades intermedias, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en bienestar tangible para los 14 millones de habitantes que ya residen en estos municipios clave.